高雄、台南一夜連四震！規模4.7 居民嚇壞：晃得好明顯

南部地區天搖地動！昨（11日）夜起至今天凌晨，一共發生4起有感地震，有居民在感受到明顯搖晃後，嚇得在社交平台喊話：「晃得好明顯！」

高雄昨晚10:49地震。（圖／氣象署提供）

南部地區昨夜一共發生3起有感地震，第一起發生在晚間10時49分，為規模4.7、最大震度4級的地震，而就在10分鐘之後，同樣震央位於高雄市甲仙區又出現規模3.5、最大震度2級的地震。

高雄昨晚10:59地震。（圖／氣象署提供）

不過這還沒完，就在同個地點，昨夜11時19分又出現規模4.7、最大震度4級的地震，高雄一夜出現三次地震，嚇得高雄居民不禁喊道：「晃得好明顯！」

高雄昨晚11:19地震。（圖／氣象署提供）

然而就在今天凌晨，輪到台南地區天搖地動，凌晨4時24分，台南市楠西區出現規模4、最大震度4級的地震。

台南今4:24地震。（圖／氣象署提供）

