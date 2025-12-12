高雄.台南一夜連4起極淺層地震！民眾嚇到睡不著

台南市 / 綜合報導

南台灣整夜不平靜！高雄市甲仙區昨(11)日深夜發生3次有感地震，其中兩次規模來到4.7，而台南楠西區也在今(12)日清晨4點24分也發生規模4.0有感地震，都是極淺層地震，其中，位於震央的居民特別有感，尤其，台南楠西年初才發生大地震，這次南部地區，從昨天深夜到今天的連四震，不少居民擔心是大地震的前兆，有人就害怕得整夜都不敢睡。

鏡頭搖晃，一陣不小的「轟轟」聲，地震來了，南部整夜不平靜，昨日晚間到今日清晨，連續四起地震，前三次分別是10點49分，10點59分11點19分，震央在高雄甲仙，芮氏規模最大達4.7，接著是發生在今日清晨4點24分，震央在台南楠西，芮氏規模4，四起地震深度都是8公里左右，屬於極淺層地震，因此在震央周圍，包括高雄甲仙嘉義大埔，台南楠西地區的居民，地震的搖晃特別有感。

廣告 廣告

嘉義大埔居民說：「如果真的地震搖很大就要跑了，要不然留著被壓到喔。」台南楠西居民說：「一些老人家就已經睡不安穩了又被嚇醒了，他們都說真的腳都不自覺就是要往外跑了。」尤其楠西區的居民，因為年初才發生規模5.7的大地震，大家都很怕又來一次，有人是被嚇醒，有人整夜不敢睡。

台南楠西居民說：「完全就是被震醒，就是跳起來，然後就先去門外看看，到底有沒有東西掉下來或者是毀損這樣子，我在楠西菜市場那邊，地震來，快要嚇死。」

中央氣象署表示，這次的連四震，是菲律賓海板塊，與歐亞板塊的碰撞。中央氣象署地震測報中心科長邱俊達說：「震央附近這個地方，它受到向北隱沒的力量跟歐亞板塊向東隱沒，兩股力量互相的拉扯，所以這個地方的地質條件是相當的複雜及脆弱的。」接下來可能還會有地震發生，雖然規模應該都不大，但還是請民眾要保持警戒，不過地震來時也不要慌張，冷靜的趕快避難。

原始連結







更多華視新聞報導

稱「恐有更大地震」！ 中國外交部再發聲「公民避免前往日本」

日本青森7.5大地震！ 賴清德發文「隨時準備任何援助」

又搖！4：24台南楠西規模4.0地震 最大震度4級

