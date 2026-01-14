高雄 台電版奧運 桿上蜘蛛人競技

被譽為「台電版奧運」第58屆技能競賽，14日在高雄訓練中心盛大登場，來自全台75個單位、共1281名台電同仁齊聚競技，在34類專業項目中一較高下。（柯宗緯攝）

被譽為「台電版奧運」的第58屆技能競賽14日在高雄訓練中心展開，來自全台75單位、1281名台電員工齊聚較勁。除首度登場的「Best Of Best」表演示範賽，更有多位跨界新秀挑戰高難度項目，其中從商科行政轉戰配電外勤的屏東區處員工莊孟潔，化身「桿上蜘蛛人」投入第一線搶修，在千人賽事中格外吸睛。

今年賽事新秀雲集、背景多元，有半數以上是5年內新加入台電的生力軍，超過400名選手為30歲以下年輕同仁。其中，擔任宣誓代表的鳳山區處員工安廷豐是國內知名水球選手，曾征戰世大運與全運會。他坦言，入職後才驚覺專業技術門檻極高，激發運動員鬥志瘋狂自我訓練，短短2年就考取超過10張證照。

廣告 廣告

同為宣誓代表的莊孟潔則是道地「台電寶寶」，父親與多位親人都在台電服務，從小看著家人颱風夜裡四處奔波搶修復電。原本主修商科、從事行政的她，毅然轉考配電外勤，搖身一變成為「桿上蜘蛛人」。

備受矚目的「配電外線團體組」有超過百名選手參與，參賽者需身穿重達11公斤裝備，爬上9公尺高電桿，與隊友共同完成近2小時搶修模擬作業。

台中區處派出平均年齡僅30出頭的新生代團隊，成員林聖洧表示，彼此在工作培養默契，私下相揪跑馬拉松、大聊奶爸經，他笑說，「大家目標一致，就是拚名次、為尿布奶粉賺獎金」。

台電董事長曾文生表示，技能競賽自民國58年舉辦至今從未中斷，今年適逢台電成立80周年，透過競賽讓新進同仁快速累積實務能力，也讓資深技術代代相傳。尤其，目前台電6成同仁年資未滿10年，藉由競賽與BoB示範賽讓不同世代現場切磋，延續企業文化。

高市議長康裕成也以「台電寶寶」身分到場力挺，她表示，從小對「停電就看不到爸爸」的記憶再熟悉不過，深知每次復電背後都是高風險、高專業的付出。她肯定台電透過技能競賽讓社會看見電力職人價值，也期盼在安全前提下持續厚植台灣電網專業能量。