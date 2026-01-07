高雄、和歌山城市影像互展 以照片深化台日交流情誼

為深化台日城市交流，高雄市政府行政暨國際處攜手日本和歌山市，共同策劃「高雄與和歌山城市照片特展」，以雙城互展形式呈現兩地城市風貌與生活樣態。高雄場即日起於高雄市政府四維行政中心一樓中庭登場，展出56張由和歌山市民親自拍攝的城市影像；和歌山市也預計於1月下旬推出高雄城市照片展，透過影像串聯雙城，讓市民從日常視角跨越國界，認識彼此的城市文化。

↑圖說：高雄市與日本和歌山市攜手辦理「城市照片特展」即日起於市府四維行政中心一樓中庭展出。（圖片來源：高雄市行國處提供）

廣告 廣告

高雄與和歌山市近年互動頻繁，特別是在2024年底簽署交流促進備忘錄後，雙方在經貿、觀光與教育等領域持續深化合作。此次城市照片特展即為交流成果之一，由和歌山市政府提供市民攝影作品在高雄展出，象徵雙城友誼由官方層級延伸至民間生活。

此次在高雄登場的「和歌山城市照片特展」內容多元，影像橫跨四季景致與日常生活，包含日本百大名城之一的和歌山城、歷史悠久的紅葉溪庭園、行駛於沿海地區、深受當地民眾喜愛的「吉慶鯛魚電車」，以及傳統祭典、表演活動，還有孩童在動物園與校園運動會中的生活片段，細膩呈現和歌山兼具自然風景與人文氣息的城市樣貌。與此同時，高雄的城市影像也將於1月下旬在日本亮相，透過雙向展出促進市民彼此理解。

↑圖說：「城市照片特展」以雙城互展方式呈現兩地城市風貌，從日常生活視角認識台日城市文化。（圖片來源：高雄市行國處提供）

高雄市政府行政暨國際處長張硯卿表示，高雄目前已與日本6座城市締結友好關係，並與8個城市簽署合作備忘錄，在教育、文化、經貿與產業等面向展開實質合作；在教育領域，更促成約100所學校締結姊妹校，讓城市交流深入校園與日常生活。市府誠摯邀請市民前往四維行政中心參觀展覽，透過56幅影像走進和歌山，一同見證高雄與日本、和歌山市之間穩健且持續深化的交流情誼。

更多品觀點報導

勞工大學瑜珈課進駐旗山 深化東高雄在地學習能量

高雄春天藝術節邁入第17年 國樂、交響首波節目啟售早鳥七折登場

