高雄「品味生活節」玩出永續生活新境界

高雄「品味生活節」熱鬧登場，玩出永續生活新境界。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

高雄「第四屆品味生活節」，週末一連兩天在高雄市青年局轄下 Pinway 駁二 8 號倉庫熱鬧登場，今年以「高雄山海共生」為主軸，從柴山步道、生態紋理、旗津海岸到港都生活汲取靈感，透過主題展覽、工作坊、市集與音樂演出，讓永續不只是理念，而是可被看見、親手參與的生活體驗。

現場人潮絡繹不絕，室內外皆湧入大量民眾，瓶中花園微縮生態瓶、旗津海廢再生等永續手作課程接連開課，親子工作坊與永續集章體驗同步進行，完成作品時不時傳來驚喜的笑聲，舞台區則由「水管阿民」、「Mimofatguy」、「田雞意麵」輪番登場，敲擊、肢體表演與旋律在空間中流動，引領民眾以生活化方式感受高雄的山海風貌。

多項工作坊吸引大量報名人潮，親子與情侶透過瓶中花、海廢擴香石、海廢明信片等課程，親手體驗從山海地景轉化而來的創作樂趣，永續地圖集章體驗，完成任務即可兌換青創品牌「山海植物紙卡」；市集區共有 64 組品牌參與，集結青年局立案輔導攤商、Pinway 進駐品牌及亮點合作單位，從循環材料設計、無包裝生活提案到特色飲食，呈現多元永續樣貌；藝術團隊 Deka Dance打造限定大型永續裝置活動拱門，以漂流木、廢棄布料、生鏽金屬等回收素材重組作品，成為現場民眾駐足拍照、討論交流的焦點。

青年局長林楷軒表示，高雄的山海景觀不只是城市風景，更是青年創作的重要養分，透過品味生活節，讓自然紋理走進展覽、市集與音樂之中，民眾在逛市集、做手作的過程裡，就能直覺感受永續其實就存在生活每個細節，也期待更多青年持續用創意，讓環境友善成為一種生活選擇。Pinway 作為南部首座 SDGs 示範場域，將持續透過策展、教育與跨域合作推動永續創新，支持青年創意轉化為具社會影響力的行動。