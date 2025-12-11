高雄、嘉義獼猴氾濫惹民怨 中常委陳情獲總統指示

南部中心／鄭榮文、劉尹淳 嘉義報導

高雄柴山，時常傳出有台灣獼猴搶食遊客食物的行為，而在嘉義地區，不只山區，平地也出現成群獼猴，一次多達20、30隻，跑到果園亂摘，造成嚴重農損。民進黨中常委陳茂松，10日在中常會上，藉機向身兼黨主席的總統賴清德陳情，當場獲得指示，要行政院代表回去研議對策。





高雄柴山，最近出現防猴大招，有機車車主在椅墊上鋪滿塑膠尖刺。（圖／Threads＠swallowish提供）





高雄柴山，小獼猴大軍，出現在路中央，一旁機車車主相當有默契，在椅墊放上長樹根，綁了彈力繩，防止獼猴亂翻車廂，沒想到最近出現新大招，椅墊上鋪滿塑膠尖刺，絞盡腦汁防猴的，還有嘉義地區，獼猴不斷出沒，亂摘農作物，影響農民生計。生態達人王三華表示，像我一塊竹林，一個冬筍2百多顆，全部被掃光，我連一個收入都沒有，李子一年7、8百斤全部被採掉，已經嚴重危害到很多嘉義山區的居民。

獼猴成群結隊，每次來都20、30隻，還沒熟成的香蕉、酪梨，全部拔光光，嘉義農民損失慘重。（圖／民視新聞）





果樹上套袋的農作物，成了獼猴眼中的囊中之物，讓嘉義農友相當無奈，尤其獼猴成群結隊，每次來都20、30隻，還沒熟成的香蕉、酪梨，全部拔光光，農民損失慘重。嘉義山區居民表示，獼猴牠都下午有出太陽時出現，牠也怕冷啊，我們之前用放鞭炮沒用啊，果園現在沒有工作做，都失業了、有時候都來20、30隻，像是香蕉，獼猴牠就吃掉，還沒熟透牠也是拔去吃啊，吃了發現不能吃，牠就丟掉啊。

民進黨中常委陳茂松，10號也在民進黨中常會上，向身兼黨主席的總統賴清德陳情，希望農業部能出手整治獼猴災情。民進黨中常委陳茂松表示，總統也是立即指示行政院下去研擬，請農業部跟行政院相關部門，大家研究相關對策再提出處理辦法。台灣獼猴數量越來越多，推估至少有20萬到30萬隻，部份族群的生活範圍又跟人類重疊，如何在生態保育和減少農損間，取得平衡，考驗政府的智慧。





