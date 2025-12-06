高雄「四媽會」遶境10萬人瞬間湧進岡山！無名的「真心英雄」付出為大眾

記者洪正達／高雄報導

這次白沙屯媽祖南下高雄遶境，一群熱血的救護志工，包含救護義消大隊、高醫岡山醫院、漢神救護車公司默默的接住了每個需要幫助的生命。（圖／記者洪正達攝影）

苗栗白沙屯媽祖首次南下高雄岡山贊境，並與岡山壽天宮、五甲龍成宮、旗山天后宮組成「四媽會」，也吸引超過10萬名的各地信眾陪同遶境祈福，也為高雄的信仰文化寫下新篇章，不過在隊伍中有一群「無名英雄」為信眾保駕護航，這群不支薪的義工默默的付出，當有人受傷甚至送醫時，會拼命的突破重圍、接住每一個需要幫助的生命。

白沙屯媽祖南下高雄「四媽會」，為高雄的宗教史增添新篇幅。（圖／記者洪正達攝影）

參加遶境的民眾難免起水泡、扭傷，救護義消立即上前協助。（圖／翻攝畫面）

這群救護志工不問回饋，付出自己的時間和周末假期。（圖／翻攝畫面）

高雄市義消總隊第一救護大隊副大隊長李卓軒就說，去年救護義消大隊已在龍成宮媽祖遶境擔任志工，這次再度著召集50名志工為媽祖服務，在3天的遶境活動中總共出動50多人次，並租借漢神救護車提供完善的後送服務，期盼能降低遶境期間當地警消壓力；尤其6日晚間一名女信眾表明胃不舒服向救護站就，沒想到才剛評估完畢時忽然暈倒，當下在所有人的幫助下成功送抵高醫岡山醫院，經治療後已脫險。

救護義消跟緊遶境隊伍瞻前顧後。（圖／翻攝畫面）

據了解，今年由於適逢岡山壽天宮建廟313周年，在12月6日這天與遠道而來的貴客白沙屯媽祖、以及五甲龍成宮媽祖、旗山天后宮媽祖，組成「三山媽祖」一同遶境賜福，在10多萬人的隊伍中，有來自高雄市消防局的救護義消、高醫岡山醫院、漢神救護車公司相偕組成救護志工隊伍，確保每個需要的信眾的都能受到妥善的照顧。

6日晚間一名到救護站求救的婦人忽然意識改變昏厥。（圖／記者洪正達攝影）

