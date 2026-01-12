高雄 國小午餐免費 研議納附幼、教師

偏鄉國小教師午餐需全程陪同學生用餐，高雄六龜區龍興國小校長林美如盼市府將陪餐教師與附幼學童餐費也一同納入補助。圖為龍興國小教師協助學生取用營養午餐飯菜。（林雅惠攝）

高雄市政府宣布自115學年度起全市國中小營養午餐全面免費，偏鄉學校表示肯定，六龜與甲仙兩國小校長也盼政策進一步納入附設幼兒園學生與陪餐教師，對此，教育局回應，相關配套正蒐集意見研議中。

高雄市政府上周宣布，115學年度起全面實施國中小營養午餐免費，盼減輕家庭經濟負擔；六龜區龍興國小校長林美如表示，校內一至六年級共6班、65名學生，多數具低收或中低收資格，部分家庭雖未符補助標準，實際生活仍相當困難，校方多年來協助媒合企業認養，使國小學生營養午餐免費已至少6年以上。

林美如指出，市府宣布全面免費後，家長多表達肯定，認為孩子不必再為餐費承受壓力，也能安心用餐，但附設幼兒園38名幼生仍須每學期負擔約5、6000元餐費，曾有家庭因經濟困難而延遲繳費，校方也協助企業認養，確保孩子不中斷用餐。

林美如表示，偏鄉教師與行政人員中午需全程陪同學用餐，兼顧秩序與生活教育，因此盼政策一併納入教職員考量。對此，甲仙區小林國小校長李宗憲表示，免費營養午餐不僅讓偏鄉孩子獲得保障，也降低因費用提醒而產生的標籤感，學校端也能減輕催繳與核銷壓力，將重心回歸營養品質、食農教育與健康促進。

李宗憲建議，若經費允許，幼兒園可比照國小辦理，讓同校孩子同受照顧；同時，教師每日陪餐、指導秩序與禮儀是提升午餐教育品質的關鍵，建議陪餐值勤補助也可納入政策規畫。

對此，教育局回應，公立附幼學生與教師納營養午餐免費的配套措施正蒐集意見研議，後續將依整體政策審慎評估。