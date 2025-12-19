高雄 國磐資產吸金7.9億 首腦求重刑

高雄地檢署接獲南部打擊犯罪中心提報，國磐資產管理公司疑從事吸金犯罪，檢警於今年8月持搜索票分17處搜索，查扣3輛名車，另有名表及精品包等證物。（本報資料照片）

國磐資產公司涉嫌以借貸名義向投資人吸金以投資不動產，聲稱每年可賺3.5％至9.5％不等利息，吸引1223人共掏出7.9億元投資，不法獲利達3.4億元。刑事局南部打擊犯罪中心接獲情資後，員警臥底喬裝成投資民眾潛入說明會，取得情報循線查獲。高雄地檢署19日偵查終結，依違反銀行法等罪起訴48歲秦姓負責人等7人，並對秦男具體求刑17年、併科罰金5000萬元。

警方接獲情資指出，國磐資產公司看準房市熱潮，推出「小資金猴運」等借貸方案吸收民眾資金、投資購買不動產，並以高於銀行定存利率作為報酬，宣稱投入金額愈高、配發利息愈高，若資金不夠，公司還提供本票或辦理不動產抵押設定以擔保借款，讓不少人深信不疑，紛紛掏錢加入。

為吸引更多人加入，國磐資產還舉辦盛大說明會，員警去年9月喬裝成投資民眾潛入蒐證，今年8月4日持法院核發的搜索票同步在高雄市、台中市及台北市等17處執行搜索，查扣現金70萬元，還有奧迪、賓士、寶馬等3輛進口轎車，以及6支名表、9只精品包等證物。

檢警清查，國磐資產公司從民國108年1月1日起至今年8月4日止，總計違法吸金逾7.9億元，不法獲利達3.4億元，秦男等人落網後，聲稱是民間借貸，不需取得許可，並未違反銀行法。但檢方發現，秦男曾因設計過類似投資方案遭查辦，這次重起爐灶再犯案，全案偵結依違反銀行法等罪起訴秦男與核心幹部共7人。

檢方另向法院聲請扣押犯罪所得1.5億元，包含銀行帳戶約213萬元、持有的公司股份3168萬元，及價值1億1590萬元不動產共15筆。