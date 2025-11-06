高雄 圖書館設銀髮健身房 恐缺安全隱密

高雄市立圖書館草衙分館中的「銀髮健身俱樂部」，場所就在閱覽室，高雄市議員邱于軒建議，動線與空間設計應重視獨立性與隱密性。（洪靖宜攝）

因應高齡社會，高雄市立圖書館獲衛生福利部國民健康署補助，並與高雄市政府衛生局合作，於文化中心分館、中崙分館、草衙分館、旗山等4館建置「銀髮健身俱樂部」。但高市議員鄭孟洳指，館內地板較光滑，對於長輩運動時容易造成危險，且急救設備欠缺；市議員邱于軒則建議，動線與空間設計應重視獨立性與隱密性。對此，高雄市立圖書館表示，包含運動地墊等相關配備，預計於1個月內設置完成。

為深化社區長者健康生活，高雄市立圖書館與高市衛生局合作，首創圖書館結合銀髮健身俱樂部，於高雄市4處分館執行，沿用現有空間，並開設課程由專業教練指導教學。

但鄭孟洳指出，銀髮健身俱樂部使用者以長輩居多，且都是設置在分館閱覽室中，地面較為光滑，運動時容易跌倒，不僅地板材質要注意，急救設備更是重要，意外發生時能否第一時間取得才是關鍵，相關安全措施需要到位，她也建議，未來可補助民間合法健身房，有專業設施、師資，讓長輩能就近安全運動。

邱于軒則認為，擺設和動線也需改善，且課程進行時，會有些微聲音傳出，可能還是會打擾現場讀書的民眾。她認為，運動與閱讀空間有相互干擾之虞，建議動線與空間設計應重視俱樂部獨立性與隱密性，推動銀髮健身立意甚佳，但還是要依優化圖書環境為優先。

對此高雄市立圖書館副館長林冠宇表示，目前相關地板運動會搭配瑜珈墊，至於議員建議的鋪置運動地墊、增補氧氣瓶及AED，相關經費會進行盤點採購，預計於1個月內設置完成。