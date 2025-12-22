高雄「土方之亂」困境曝 運費高、回填受限引產業抱怨

國民黨高雄市議會黨團今日辦高雄市營建剩餘土石方去化處理廠設立及運作機制探討公聽會。立委柯志恩辦公室提供



高雄「美濃大峽谷」事件引爆「土方之亂」，產業代表今（12/22）表示，土方無處去化、運費高昂，甚至可直接回填的土方卻受法規限制，必須先運至土資場再以三倍價格買回，情況不合理。國民黨立委柯志恩則呼籲中央精進法規，建立更合理、可行的土方管理機制，解決公共及民間工程停擺困境。

高雄美濃大峽谷事件後，市府嚴查農地違法回填，導致營建剩餘土石方去化受阻，多起工程因合法土資場拒收而停工，最長甚至停擺半個月，引發土方與營建廢棄物管理亂象，土方清運費從數百元飆升至千元以上，營建廢棄物運費也大幅上漲，相關業者叫苦連天。

廣告 廣告

國民黨高雄市議會黨團今日辦高雄市營建剩餘土石方去化處理廠設立及運作機制探討公聽會，立委柯志恩表示，多數建築工程因施工場地有限及成本考量，拆除現場未能即時分類土石方，導致後續清運與處理困難，也增加非法傾倒與掩埋風險。

公聽會上，不少產業界代表分享實務困境，包括土方運費高昂、工程挖出的土方受法規限制須先運至土資場再買回，增加成本與行政負擔，甚至有人因無法妥善處理而情緒激動落淚。

柯志恩指出，環境部雖已修訂「資源回收再利用法」，強化源頭減量及綠色設計準則，但罰鍰過輕，恐難嚇阻不法業者，質疑農業用地是否能填埋營建剩餘土石方問題，目前政策存在「母法禁止、函釋放寬、政策鼓勵」的矛盾，令人困惑。

農業部則說明，如果農地要作為最終收容的土資場，必須依照使用目的變更地目，至於經土資場分類過後的營建剩餘土石方，其中適合填埋至農地的土壤，因為具備合法、可控管及經分類三大條件，在填埋上沒有問題。

更多太報報導

高雄駁二老倉庫轉型變AI基地 PIER F棧參庫啟用

張文北捷血案嚴防模仿效應 陳其邁點名市警局主導！保安科這樣說

路平破功？高雄楠梓反覆刨鋪釀民眾慘摔...市府允改善、台電揭原因