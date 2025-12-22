高雄 土方去化費漲 建商求助議會

高市議會22日舉行「高雄市營建剩餘土石方去化處理廠設立及運作機制探討公聽會」，產官學代表齊聚共同研討對策。（柯宗緯攝）

高雄「土石方之亂」延燒數月仍無解，北高7處暫置場因地方反彈全數喊卡，土方只能往南星計畫區等暫置場去化，衝擊工程進度與營建成本。高市議會22日為此召開公聽會，產官學齊聚研討對策，有建商淚訴政策沒配套，讓業者快生存不下去，最終恐轉嫁到房價，讓年輕世代更買不起房。

針對土石方去化問題，高市府正規畫以港區填海造陸作為長期解方，短期設置暫置場緩解去化問題。高市府工務局副局長黃榮慶說明，港務公司提供3塊土地加上市府自有土地，初估可收容1000萬方（立方公尺）土方，預估可收到民國117年。

港務公司表示，高雄港填海造陸計畫配合中油七接工程辦理，總填方量接近7828萬方，範圍在南星計畫西側與洲際商港南側約509公頃。環評書12月已送環境部審核，明年初辦說明會，預計116年初啟動二階環評，估計118年正式收容土方。

高市議會國民黨團總召黃香菽表示，市府應在《高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例》送審前再與業者溝通，公共工程與民間業者的土方去化不應有差別待遇，不能只顧公部門優先，卻讓民間土方無處可去。

對此，黃榮慶說明，不分公私部門皆可申請，捷運局工程因已取得試驗證明，已有土方進駐；部分民間業者雖已取得核准，但仍在籌備階段，尚未實際進場。至於未來公私部門比例如何分配，仍待討論。

然而，高雄市不動產開發公會理事長柯俊吉直言，公共工程土方運至南星計畫區，1方成本僅約240元，民間建商經完整流程後，卻飆到1620元，若再加上運費、管理費，成本差距近10倍。

福運開發建設董事長黃添銘淚訴，如今蓋1棟透天厝增加約200萬元成本，最終勢必轉嫁到房價。土資業者則喊冤，配合政策造成檢驗、規費、運費等成本增加才是漲價主因。