高雄「城市嶼浪市集嘉年華競賽」展現青年創業成績

高雄「城市嶼浪市集嘉年華競賽」吸引上萬人湧入 。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

高雄市青年局主辦的第三屆「城市嶼浪─市集嘉年華競賽」，星期假日十五、十六日一連兩天，在高雄流行音樂中心珊瑚礁群熱鬧登場，吸引逾萬名市民湧入，結合音樂、美食與八十家人氣攤車，在海風與樂聲中展現青年攤車輔導計畫成果，近八成參與攤車為受輔導品牌，完整展現市府扶植青年創業的豐碩成績。

除展售攤位，本屆市集亦舉辦四大獎項評選，包括「嶼浪風味獎」、「嶼浪甜心獎」、「嶼浪匠心獎」與「嶼浪創意風潮獎」；從創意、口味、設計全方位評選，評審一致讚賞今年青創團隊不僅產品創新，更能結合高雄城市特色，展現獨特風格。舞台區由人氣樂團「芒果醬」與「溫蒂漫步」輪番登場，也帶動周圍攤車市集生意。

市長陳其邁大讚攤車是許多青年創業的第一步，高雄累積多年的青創輔導能量，已讓許多青年從市集起家、走向品牌化，展現城市最具創意的產業文化；青年局長林楷軒指出，「攤車輔導計畫」協助青年從商品開發、品牌識別、財務管理到銷售技術，讓青創者能跨出第一哩路、搶占市場。

青年局表示，本屆市集同步推出七十組以上的限定商品，都展現青年品牌的創意語彙與高雄的城市意象，為提升購物便利性，活動導入行動支付，部分攤位可使用一卡通付款；「城市嶼浪」是展現高雄青創能量與攤車輔導成果的重要舞台，也象徵青年創業從市集起步、走向品牌化的軌跡。