高雄「城市嶼浪」海風市集嘉年華即將登場。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

高雄「城市嶼浪」海風市集嘉年華，即將在高雄流行音樂中心珊瑚礁群盛大登場，今年集結全台八十組超人氣攤車，從異國料理、本地小吃到創意手作、生活選品通通有，還有花蓮夜市王等話題品牌加入行列，邀請民眾相揪來吹海風、聽樂團、嚐美食、抽好康，體驗港都限定最青創盛典。

高雄二０二五「城市嶼浪」市集嘉年華，將於十五日至十六日（星期六、日）下午二時至晚間九時登場，享受音樂與美食的盛宴，體會高雄在地青創能量與迷人城市魅力，即日起至十二日民眾可透過「城市嶼浪」官網投票，支持品牌與商品。

廣告 廣告

高雄市青年局長林楷軒表示，「城市嶼浪」是年度最受期待的青創市集大集合，更是青年局輔導青創攤車的成果發表盛會，透過市集展售、音樂表演、限定商品競賽等多元方式，為品牌增添曝光機會，並展現城市文化與青年創業精神的融合，也讓民眾感受高雄微型創業的實力與品牌背後的故事。

今年市集打造「校園返校日」的氛圍，象徵無論是首度、特邀或長期合作的青創品牌一起回到「夢想的起點」，重溫創業初心與分享成長歷程。同場亦舉辦「限定商品競賽」，邀請高雄美食地圖、克里斯餐桌、烘焙職人呂昇達、六張犁裁縫阿姨翁家庭，以及奇夢籽總經理張詠竣擔任評審，鼓勵青創品牌以「高雄故事」為靈感，創作出結合城市精神的特色商品。

競賽作品亮點十足，除美食雲集，現場更邀請芒果醬、溫蒂漫步、元宇炘、Juice Boy與高速青春—聽聽就好等八組樂團輪番登場，在海風與音樂的陪伴下，打造愛河灣畔成為熱力十足的嘉年華派對，活動現場還推出四大好康。