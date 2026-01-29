高雄 場租費未定 世運維護預算遭凍

高雄世運主場館近年成為國際大咖爭相舉辦演唱會的場地，但免收場租爭議不斷。對此，高市府將研擬收費機制。（本報資料照片）

高雄演唱會經濟蓬勃，世運主場館長期零場租惹議，市府正研擬收費辦法，但標準仍未出爐。高市議會29日審查運發局編列場地設施使用費4759萬元預算時，多名議員質疑市府尚未落實使用者付費原則，最終決議暫時擱置該筆預算，要求先提出確切收費辦法，才不至於一直燒市庫。

高市府統計，近3年共舉辦383場演唱會，吸引逾473萬人次，創造產值超過154億元。其中世運主場館民國113年舉辦11場、114年9場，115年更預留8周檔期。高市議員白喬茵日前質疑，市府是否仍將延續「零場租、零權利金」原則，建議設置落日條款或制度化評估機制，避免免租成為常態。

高市議員陳麗娜指出，世運主場館雖由中央委託市府代管，但中央已未再編列維護經費，場館不收租金，修繕與人事成本卻全由市府負擔，讓市庫愈來愈吃緊，若收費辦法無法取得共識，不排除建議行文中央，重新檢討管理權責。

高市議員邱于軒直言，演唱會確實帶動城市行銷，但市府已出現入不敷出窘境，除需編列維護費用，交通局還得支應高額加班費，根本是在燒市庫，並點名其他縣市大型場館早有租金或抽成制度，高雄不該長期例外。

對此，運發局長侯尊堯回應，國際大型場館多需引入非體育活動提升使用率，演唱會確實為高雄帶來觀光與產值，世運主場館收費辦法草案已完成，將把演唱會場租正式納入規範，送市政會議與議會審議。他也補充，去年僅水電費就達2525萬元，市府「一定會收場租」，回饋市庫。