高雄 外來種幽靈火箭疑入侵凹子底公園

高雄凹子底森林公園落羽松逐漸轉紅，冬季限定美景成為近期拍照打卡點，但有民眾在落羽松旁的生態池發現巨型魚類現蹤，疑是俗稱「幽靈火箭」的外來魚種鱷雀鱔，議員要求市府單位盡速完成移除作業，避免危及生態。對此，高市府環保局表示，已派員找尋，若發現將隨即將牠移除。

近日有網友在Threads上發文表示，自己去凹子底森林公園看落羽松，結果發現生態池中有超大隻疑似「鱷雀鱔」的魚類。貼文一出吸引大批網友討論，有人留言「勇敢點，把疑似拿掉，牠是鱷雀鱔，又是生態浩劫了，牠幾乎沒天敵，有毒又無法食用」、「有看過，我都叫牠凹仔底水怪」、「到底是誰亂放生」。

廣告 廣告

鱷雀鱔又稱幽靈火箭、鱷魚火箭，因其長吻和滿口利牙酷似鱷魚而得名，由於外型原始也被稱作「活化石」魚類，是北美洲一種大型凶猛的肉食性淡水魚，體型可長達3公尺，會大量捕食本土魚類，對生態構成嚴重威脅，在台灣常被飼主棄養而成為入侵種。

高市議員白喬茵表示，凹子底森林公園具備相當豐富且穩定的生態系，包括紅冠水雞、白鷺鷥、烏龜及多種魚類，一旦外來掠食性物種入侵，恐迅速破壞既有的生態平衡。環保局應盡速完成捕捉，並由農業局加強宣導，主動強化巡查與積極開罰，避免棄養行為持續對環境與生態造成傷害。

對此，環保局表示，獲報後已派員前往巡查，因其為外來物種，如經發現將隨即移除，避免持續危害生態。並呼籲民眾切勿隨意棄養或放生外來物種，飼養前應充分了解相關責任，若不再飼養，可尋求合法管道協助處理。