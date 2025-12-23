高雄「多元性別單身聯誼」 迴響熱烈

高雄市於一一三年舉辦首場公辦「多元性別單身聯誼」活動迴響熱烈，今年延續熱度，再次與「社團法人台灣同志諮詢熱線協會（南部辦公室）」合作舉辦兩場次，開放報名旋即額滿，顯示民眾對活動之高度期待。(見圖)

高市府民政局今(廿三)日說明，今年度活動於十二月在高雄市同志友善餐廳「月老來電」舉行兩場(女女組、男男組)，活動開場由命理師分析參與者之人格特質及戀愛觀念，作為交流互動之基礎，後續由香氛師帶領參與者調製屬於自己風格的精油，分享彼此對香氣選擇及情感感受，互動在輕鬆無壓力的氛圍中逐步開展。

廣告 廣告

活動參與者除在互動中認識彼此外，更進一步將自身特質與交友期待製成小卡投入餐廳「月老愛星」活動星座盒內，來店客人可依自身星座及性向等喜好抽選小卡，藉此擴大參與者交友契機。

月老來電餐廳創辦人Tim表示，期待透過性格解析與設計互動協助參與者理解自身情感需求並達成交流目的，也希望能透過餐廳既有活動達成「來店即來電」為參與者擴大交友圈。

社團法人台灣同志諮詢熱線協會（南部辦公室）社工主任陳威竣指出，與民政局舉辦多元性別單身聯誼活動，使多元性別者能夠感受到友善高雄的包容力量，也是讓公共資源回應多元性別者的生活需求、讓城市更溫柔的一大步，期待大家都能夠一同在這友善多元的城市一起共榮。

民政局希望以實際行動傳達「每個人都值得被尊重、也都能自在做自己」的人權城市理念，期待不分性別認同、性傾向或年齡，大家都能在高雄相遇同好、建立友情，甚至邂逅屬於自己的愛情，讓港都因多元而更加溫暖、有力量，綻放屬於南方熱情的陽光。