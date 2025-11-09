高雄「大姐頭」劉美枝辭世享壽87歲！ 兒豪捐百萬善款完成母遺願

高雄地方知名的「大姐頭」劉美枝於上月底辭世，享壽87歲。她以豪爽的個性和長期的公益活動而受到社會各界的尊敬，然而如今傳出噩耗，也讓當地居民相當震驚，而她的兒子苓雅區民主里長陳文程也曝光，母親生前最後遺願。

高雄市議員許采蓁在臉書粉專發文，劉美枝出身貧寒，但在她的事業成功後，始終不忘回饋社會，數十年來積極幫助弱勢族群。她的兒子陳文程，現任苓雅區民主里長，為了實現母親的遺願，於近日發放上百萬善款，並將每戶低收入家庭獲得2000元的慈善金。

廣告 廣告

據了解，劉美枝在生前經常開著敞篷車，親手將紅包和物資送到需要幫助的人手中。她的行為不僅展現了她的慷慨，也激勵了周圍的人們。高雄市議員許采蓁表示，劉美枝女士的行善精神將會延續下去，並呼籲大家一同努力，讓公益的種子在社會中發芽茁壯。

陳文程在發放善款時表示，這是他對母親的承諾，希望能夠繼續她的愛心事業，讓更多需要幫助的人感受到溫暖。許多民眾對此表示感激，並感受到大姐頭的精神將永存於心。

延伸閱讀

國3竹林段3車連環追撞！車流回堵5公里 警消急搶救

影/颱風襲來！貨輪失去動力 空勤緊急救援6名印尼船員

影/慟！花蓮象鼻隧道爆噩耗「女遭浪捲無生命跡象」