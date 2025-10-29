高雄 大林蒲遷村推進 都計審議通過
高雄市都市計畫委員會29日開會審議通過大林蒲遷村、經濟部新材料循環產業園區都市計畫變更案，主持會議的副市長林欽榮表示，此案進度推進，將成高雄推動產業轉型重要里程碑。民代表示，遷村安置地鳳山中崙地區缺乏大眾運輸，呼籲應讓未來的青線進入，提升交通便利性。
林欽榮指出，行政院自2019年核定大林蒲轉型為經濟部新材料循環產業園區，並投入800億元專款推動遷村計畫，目前已將安置地進行完善規畫，各式生活、交通機能齊全，同時新增一處商業區、調整住宅區容積率至300％，以落實遷村案「土地一坪換一坪」、「住宅區換住宅區」、「商業區換商業區」原則。
在新材料循環產業園區部分，林欽榮說，核定計畫園區總面積達262公頃，預計導入高值化材料、次世代半導體材料、循環再生與能源共生等創新產業，打造綠色、低碳、循環共生的永續產業聚落，還可創造1萬7400個就業機會。
都發局表示，大林蒲遷村與新材料循環產業園區2案審議通過後，後續會報請內政部都委會審議，預計於明年第二季啟動遷村土地價購協議，透過提前啟動多項作業並同步推動，盼能讓大林蒲遷村作業如期完成，兼顧居民安置與城市發展。
高雄市議員李雅靜認為，大林蒲遷村安置地所在的鳳山中崙地區，在規畫上樂見市府有聽取說明會中居民意見進行調整，但仍要提醒該處交通不便、缺乏大眾運輸工具，面對遷村後將有3萬多位居民湧入，呼籲在規畫中的捷運青線要設法走入中崙地區，才能讓遷村居民生活更便利。
