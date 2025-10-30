高雄「大海開吃」 五大漁港接力登場

陳其邁為「大海開吃」大力行銷。(記者李惠洲攝)

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市「2025大海開吃」今(30)日於鳳山行政中心舉辦聯合行銷記者會，宣告年度海線系列活動起跑，活動自11月8日至12月14日，由高雄五大漁港接力登場。市長陳其邁說，高雄推出「高雄首選」品牌，衛生又廣受歡迎，選擇高雄的海鮮產品就對了。

陳其邁、議長康裕成、高雄區漁會理事長黃一茂及多名市議員、各區漁會主要幹部攜手行銷，今年邀請人氣IP馬來貘，合作推出「大海開吃ft.馬來貘」聯名藝術裝置，高雄熊與馬來貘逗趣演出帶動現場氣氛。

陳其邁表示，高雄漁業總產量達61.1萬公噸、總產值約511億元，分別占全國58.8%與50.3%，居全台之冠。他說，高雄沿海各個地區幾乎會有一個漁港，具不同的特色，來高雄，除了觀光或聽演唱會外，最重要的當然就是可以大口品嚐最鮮美的海鮮產品。

海洋局局長石慶豐指出，今年「大海開吃」由高雄五大漁港接力登場。打頭陣的是彌陀「虱想起虱目魚行銷推廣活動」(11月8日至9日)；永安「石班魚饗鮮季」(11月15日至16日)；茄萣「大興迎烏祭」(11月29日)；梓官「戀戀蚵仔寮海鮮節」(12月6日至7日)；最後壓軸的前鎮「高雄大鮪·魷·秋季」(12月13日至14日)。此外，11月1日在林園區也將辦理「聽海湧．2025林園鱻境文化季」。

高雄海鮮品項豐富。(記者李惠洲攝)

馬來貘與高雄熊逗趣演出。(記者李惠洲攝)

