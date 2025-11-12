高雄「天價自助餐」一個500元超越台北！ 網友看完菜色秒懂：被當成大戶

高雄有民眾購買到「天價自助餐」，一個要價500元引起網友熱議。圖／翻攝自爆廢公社公開版臉書

自助餐品項豐富，能夠一次補充蛋白質、澱粉，以及多種蔬菜，成為不少民眾購買三餐的首選，不過也不時因「價格」惹出爭議。近日高雄有民眾分享自己夾到「天價自助餐」的經驗，一個竟要價500元，貼文曝光後掀起熱議，有網友看完菜色後直呼「不敲你敲誰」。

高雄有名網友在「爆廢公社公開版」臉書社團分享自己的「天價自助餐」，畫面可見一包獨立包裝的炒米粉，餐盒內有一大半裝了番茄炒蛋，上頭三格配菜分別裝了豆腐、魚肉、豬腳，以及一大塊的炸雞排，總計500元。

貼文曝光後引起網友熱議，紛紛表示「這價錢我會直接走人」、「蕃茄炒蛋底下是不是有藏鮑魚干貝？」、「所以我從來不吃自助餐」、「這間在仁武有名的貴」、「恭喜高雄市的消費已經高於台北市」、「為什麼不乾脆選擇吃小火鍋，還更吃飽」、「結帳的時候你是不是叫他阿姨」、「我會直接還他，超盤價格」。

有網友分析，原PO點的蛋、豆腐、米粉都算是便宜的食材，價格實在讓人生氣，不過「在自助餐包三主菜，會讓老闆以為遇到大戶，不敲你敲誰」。

也有網友開玩笑說道，若將品名稍作更改，「看起來就不貴了」，如再生紙環保餐盒30元、滷伊比利白豬豬腳100元、北海道野生鯖魚80元、純手工非基改炸豆腐50元、履歷溫室牛番茄炒天然無菌蛋80元、放養放山雞炸雞排100元、國宴古早味米粉60元。



