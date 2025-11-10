高雄「天價自助餐」一個500元…便當菜色曝！店家出面喊冤了

記者簡榮良、何正鳳、徐士庭／高雄報導

萬物齊漲，自助餐屢屢成為箭靶！日前有民眾到高雄仁武區一家自助餐店包便當，夾了豬腳、鯖魚、炸雞排三主菜，白飯上鋪滿蕃茄炒蛋，還外加一包板條，結帳時聽到500元目瞪口呆，將菜色PO網，直呼「吃到天價自助餐」。對此，當事店家喊冤，依照片估算只要355元，懷疑消費者不只買一個便當，若有問題當下反映就能解決，何必事後公審各說各話。

日前有網友到仁武區一家自助餐包便當，結帳時聽到500元目瞪口呆，將菜色PO網，直呼「吃到天價自助餐」。（圖／翻攝自爆廢公社臉書、記者徐士庭攝影）

「在高雄包到天價自助餐，這樣500元，你們看會貴嗎？」民眾上網PO文，秀出店家名稱，暗示避雷。攤開便當仔細看，每一格菜格幾乎裝到快蓋不起來，光主菜就有豬腳、鯖魚、炸雞排，白飯區鋪滿番茄炒蛋，還外加一包板條。網友留言正反兩極：「難道番茄炒蛋裡藏了鮑魚？」、「誰叫你要叫人家阿姨，要叫姐姐或者妹妹」、「哪一家 直接公布出來啦，天龍國嗎？搶劫嗎？」、「一天營業額可能20萬」；也有人提出質疑：「如果這買了，買的人腦子是有問題，而且我不信這是500你其他沒po吧！」

實際回到遭指控的自助餐，店員一一算給你聽。（圖／三立新聞）

對此，實際回到遭指控的自助餐，店員一一算給你聽。照片中，一半炸雞排40元、鯖魚40元、豬腳90元，三主菜共170元，豆腐一塊15元，番茄炒蛋4小格100元，以及一包粄條100元，總計385元。

「我相信他不只買一個便當，當下如果貴，你也好，我也好，太貴一定會來質問啊！」店員滿腹無奈，沒人回拿商譽開玩笑，認為事後PO文公審有失格調，若有問題當下反映就能解決，事後各說各話，留下網友吵成一鍋粥。

店員滿腹無奈，認為事後PO文公審有失格調，若有問題當下反映就能解決。（圖／記者徐士庭攝影）

萬物齊漲，自助餐屢屢成為箭靶！（圖／記者徐士庭攝影）

