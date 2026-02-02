高雄「天菜帥警」爆紅！網驚神似李到晛 IG曝光了

高雄市凱旋路派出所一名員警協助民眾解開被單車鏈條纏住的褲腳，隨後因帥氣外型在網路上引發熱烈討論，網友紛紛稱讚員警的高顏值，還直呼員警神似韓國演員李到晛，帥警IG也曝光了。

高雄帥氣暖警爆紅。（圖／翻攝自高雄市政府警察局臉書）

高雄市政府警察局在臉書發文描述，和平一路上一名男子的褲腳被單車鏈條咬住，在進退兩難的尷尬時刻，凱旋路派出所員警即時趕到現場協助。員警蹲下身細心解開糾結的布料與鏈條，貼文寫道「解開的不只是褲腳，更是深夜裡那份無助的慌張」。

韓國演員李到晛。（圖／翻攝自IG @ldh_sky）

員警與民眾事後合影留念，然而網友的關注焦點卻意外集中在員警的外型上，不少人直呼「不要這麼讓我姨母笑啦」、「這是全台灣最帥的警察吧」、「嚴重懷疑這是AI照」、「這帥到不像真人了」、「李到晛不要假裝警察辣」。

廣告 廣告

高雄帥警「韓韓」。（圖／翻攝自IG @hanso_hss）

高雄帥警「韓韓」身材壯碩。（圖／翻攝自IG @hanso_hss）

延伸閱讀

摔倒脫褲爆紅！網疑為何不多請人 鐵板燒師傅：自願顧的

《央視》「00後」美女主播亮相！年僅25歲挑大樑 暴紅登熱搜

礦工下班回家遇死劫！俄無人機炸烏克蘭巴士 至少12死