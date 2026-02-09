高雄「失業勞工子女就學補助」受理申請。（ 記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

114學年度第二學期失業勞工子女就學補助，自即日起開始受理申請至3月22日止。高雄市政府勞工局表示，補助簡章及申請表可直接向勞工局服務台、訓練就業中心各就業服務站台，或各區公所索取，或自勞工局網站及勞動部網站下載。

申請補助採通信郵寄申請或網路線上申請，補助額度為公立高中職（含五專前三年）每名4,000元、私立高中職（含五專前三年）每名6,000元、公立大專院校（含五專後二年）每名1萬5,000元、私立大專院校（含五專後二年）每名2萬6,000元。

另申請人符合獨力負擔家計條件，或有子女二人以上就讀大專校院，且符合補助規定者，按上述補助標準加給20%；同時符合者，以加給20％為限。申請人子女就讀國內高中職或大專校院須具有正式學籍，申請資格需非自願離職失業勞工，於115年3月22日以前，未請領老年給付，且符合規定條件。

為提升勞工朋友就業率，勞工局加強辦理就業媒合服務，也提供各項就業輔導及補助訊息，希望協助失業者減輕其子女的學費負擔，不致影響下一代的求學之路，民眾如有相關問題，可洽詢07-8124613轉134勞工局王先生，亦可電洽勞動部免付費服務電話：1955。