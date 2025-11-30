高雄「好伴狗狗吹狗螺」 秋田犬大遊行、黑狗快閃千人同樂

南部中心／綜合報導知名美式賣場正在舉辦黑色購物節活動，吸引不少人到場搶購，不過日前高雄就有民眾，在前鎮區的分店，將自己身穿的背心掀起，露出上半身拍攝不雅照片還發上網，警方得知消息，在２７日順利查緝涉案人一男一女到案說明，並依違反刑法移請偵辦。女網黃在賣場露出上半身，拍攝不雅照片發上網。（圖／翻攝畫面）晚間大馬路上一度塞車，好幾台車輛大排長龍，都是準備要右轉進入賣場，看到機車停車場，同樣停的滿滿滿，知名美式賣場近日舉辦黑色購物節活動，吸引大批民眾來搶購。星期五一早，外頭拉起長長紅龍，大批顧客依序排隊等候入場，當黑五購物節遇上真的星期五，賣場裡裡外外人潮可以說是幾乎要擠爆。警方掌握涉案人後，２７日將兩人查緝到案。（圖／翻攝畫面）不過幾天前，就有一名女子前往高雄前鎮區的分店，坐在貨架上，將身穿的白色背心掀起來，露出上半身拍攝不雅照，還發上網，寫下黑五逛完兩圈以後發現錢不太夠，所以決定把自己賣掉，警方得知消息後，立即擴大調閱相關影像畫面，掌握涉案人身分。高市警前鎮分局偵查隊副隊長林鈺燕：「11月27日查緝涉案人江女及陳男到案說明，釐清事發經過後，全案依違反刑法第234條公然猥褻罪，移請高雄地方檢察署偵辦。」警方迅速查獲涉案兩人，這名女子是知名網黃，在社群平台上有近30萬名粉絲，自稱當時是臨時起意，並不知道會這麼嚴重，目前也已經將照片下架，只是公共場合拍攝不雅照，還是讓許多人覺得觀感不佳，賣場也透過文字回應，將禁止她再次進入賣場。原文出處：網黃美式賣場拍不雅照! 警追緝一男一女到案送辦 更多民視新聞報導老翁遭公車捲進車底 失智妻全程目擊卻沒辨識能力超商忘記熄火鎖車！女子返車驚見陌生男蜷縮後座 劫財又開車逃竄30萬網黃掀衣裸拍被掀底！警方偵辦遇「1難題」

民視影音 ・ 1 天前