高雄「好伴狗狗吹狗螺」 秋田犬大遊行、黑狗快閃千人同樂
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市「好伴狗狗吹狗螺」連2天於鳳山區五甲公園登場，集結45隻秋田犬大遊行逗趣十足，還推出黑狗新星快閃、街頭療癒，上千人齊聚同樂，場面熱鬧滾滾。
高雄推動友善動物城市，動保處主打「好伴」品牌，連2天於鳳山區五甲公園，舉辦「好伴狗狗吹狗螺」年度成果展，農業局長姚志旺頒發感謝狀給動保志工，並參與45隻秋田犬大遊行。
活動規劃3大主軸「好伴狗狗OutDog GoGo」互動競賽、「樂陪伴LovePetBan」黑狗療癒與市集活動，以及「好伴Good Partner」飼主教育講座與課程，更貼近民眾生活。
現場設計多項闖關與互動任務，包含狗狗急救、行為理解等主題，人狗透過遊戲感情更好，並強化飼主責任觀念。
市府延續黑狗新星計畫，以「BlackDog Stand」街頭療癒站與「黑狗生咖快閃店」吸引年輕族群參與，透過互動拍照、應援物與現場駐點狗狗陪伴，讓更多民眾親近黑狗，提升黑狗可見度。
現場也規劃飼主教育講座與課程，包括寵物甜點課、傘繩編織、陸龜照護、狗狗復健運動等，提供民眾動物照護知識，正確飼養與生命教育。
農業局長姚志旺說，期望以更貼近民眾生活方式，提升對動物照護與飼主責任的理解，透過「好伴」品牌整合政策路線，持續擴大友善空間、深化生命教育，並以更創新方式，讓動物友善成為高雄可見、可感的生活方式。
