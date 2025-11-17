高雄「好伴狗狗」化身小農夫 玩出最療癒秋日風景

高雄大樹龍目里的農田近日迎來一群特別的「小農夫」——來自「好伴狗狗」的15隻毛孩戴著草帽、踩著泥土，與飼主一起挖地瓜，翻出秋日最溫馨的畫面。牠們在鬆軟田地奔跑、嗅聞、挖掘，伴隨著汪汪聲與笑聲，為友善農地增添滿滿生機。

↑圖說：來自「好伴狗狗」的狗狗，戴上農用草帽，跟著飼主一起體驗一日農夫。（圖片來源：高雄市農業局提供）

活動由高雄市動物保護處規劃，延續暑假推出的「好伴狗狗-OutDog GoGo認證課」。課程從夏季的游泳安全、寵物防災與急救，到秋季的戶外犬環境探索訓練，目標是協助飼主學會如何帶狗狗「安全走入大自然」，同時不干擾環境生態。11月天氣轉涼，動保處便帶領毛孩們走進實際農地，將課程內容落實在大自然中。

↑圖說：狗狗們在鬆軟的泥土間聞聞挖挖，幫忙找出地瓜蹤影。（圖片來源：高雄市農業局提供）

農田裡最受矚目的，是被封為「地瓜獵人王」的米克斯「噠噠」。牠一踏進泥地便興奮得難以自制，鼻子嗅得準、爪子挖得快，速度之快讓飼主直呼驚訝，還笑說：「牠太愛烤地瓜了，今天肯定是聞到香味整個停不下來！」另一邊，來自燕巢收容所、如今被領養回家的「花生」和「卡布」則以圓滾滾的身影、戴著小草帽在田裡打滾，逗得眾人捧腹。活動現場還為每隻狗準備寵物草帽，讓毛孩們化身超萌小農夫，萌度爆表。

除了玩得開心，活動也結合環境教育。「大樹蓁愛玉園」負責人謝詠郎向民眾介紹友善耕作理念，分享農場堅持不使用化肥及化學藥劑、以生態農法守護土地的精神，帶領參加者理解每顆地瓜背後，都是對環境的重視與呵護。

↑圖說：毛孩們在自然環境中奔跑、挖土、曬太陽，不但紓壓，也增進了與主人的互動與默契。（圖片來源：高雄市農業局提供）

農業局長姚志旺表示，希望透過「毛孩與土地同行」的活動，讓飼主與狗狗一起親近自然、學會珍惜食物來源。他強調，這不只是單純的挖地瓜，而是一場與土地互動、與毛孩共學的旅程；狗狗在自然中奔跑、曬太陽、挖土，不僅療癒身心，也深化與主人的互動。未來市府將持續推動結合動物友善與環境教育的活動，讓更多人了解──「友善農業，從一隻狗、一顆地瓜的笑容開始。」

