高雄 家長抱童闖滑板場嬉戲 摔斷腿

高雄橋頭區青埔滑板場1日晚間發生嚴重意外，有家長抱著幼童在U型碗池中嬉戲，結果重心不穩跌跤，造成家長腳部骨折，由於受傷畫面驚悚，被網友PO上Threads引發討論，對此，高雄市滑板委員會表示，滑板場只限指定運動項目使用，非嬉戲場所，後續將加強警語告示。

滑板場U型碗池屬於極限運動專用設施，表面設計相對光滑，是為了滑行與動能運動所設計，若非穿著運動鞋或不具備使用經驗，極易發生意外。不過，有許多家長將滑板場當作一般遊具、溜滑梯，帶著孩童入場嬉戲遊玩，這也大幅提升極限運動玩家與嬉戲親子發生碰撞而受傷的風險。

有位極限運動玩家在Threads上發文表示，恐龍家長抱著2歲小孩溜下碗池真的勇氣可嘉，結果家長摔到腳骨折，救護人員拉不上來，還再派一台消防車來處理，以為要出動吊掛，大家為這支勇敢的歪國腳RIP，還好可愛的混血娃沒事，驚悚畫面看完後頭暈暈。

對此，高雄市滑板委員會回應，青埔滑板場1日晚間有民眾帶小朋友進入碗池嬉戲，不慎跌倒受傷，後由救護車送醫治療。經查該民眾並非因與其他玩家擦撞而受傷，而是在與小朋友嬉戲過程中跌倒受傷。

高雄市滑板委員會表示，青埔滑板場旁均設有清楚告示牌，明確標示僅供直排輪、滑板及技術腳踏車等指定運動項目使用，且使用者應穿戴安全帽、護肘、護膝及護腕等相關保護安全措施，後續會在滑板場周邊增加警示標語，告知民眾場地的使用規範，若非進行極限運動勿於場中逗留嬉戲，以確保自身和他人安全。