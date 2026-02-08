高雄一家7口透天厝凌晨大火！35歲男燒成焦屍 家屬崩潰

高雄一處透天今日凌晨火警，35歲顏姓男子死亡。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 高雄市鳳山區保泰路一棟透天厝今日凌晨發生火警，火舌與濃煙從2樓竄出，屋內4人急忙逃生，不過35歲顏姓男子受困屋內，高雄市消防局出動大量人車前往搶救，火勢撲滅後，消防於3樓後方地上尋獲一具焦屍、2樓也尋獲1隻貓咪屍體。

位於保泰路上的3層樓透天厝一家7口、4代同堂，平日死者35歲顏姓男子與阿嬤、父母、哥哥、30歲妻子以及6歲兒子同住，事發當下妻子、兒子恰好外出躲過死劫，另外4名家屬也都及時逃生，顏姓男子的母親崩潰向現場消防求救「還有人在裡面」。

高雄市消防局今日淩晨獲報，立即出動23車61人到場灌救，當時整棟透天厝都已陷入火海，火勢得到控制時，搜救小組便立刻進入火場搜救，於3樓後方房間發現一具已被燒焦的屍體，確認為35歲顏男，另在2樓發現一具貓咪遺體，家屬聞訊後悲痛不已。

民宅2至3樓全面燃燒，燃燒面積約50平方公尺，起火點疑似在2樓，火勢阻斷逃生路線，顏男無路可退最終不幸罹難，警方封鎖火災現場，初步研判起火原因為電氣因素，仍有待消防局火調人員進一步鑑定釐清。後續也將通知檢察官進行相驗，以確認死者的具體死因及相關責任歸屬。

