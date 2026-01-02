高雄一家7口鐵棺火…20歲妻「絕望敲門亡」、夫命危！死者身份曝

記者簡榮良、朱韋達、陳弘逸／高雄報導

適逢元旦，一家7口天人永隔傷透心！高雄市大社區民生路一處鐵皮住宅，今（2）日清晨4時許發生火警，警消獲報到場時，已全面陷入火海。當時屋內共7人，5人順利脫困，剩下的一男一女還受困房間，22歲尤姓男子受困被救出時，手腳燒燙傷插管命危，20歲謝姓女子生前絕望敲門、嘶喊，求救聲音在鄰居腦中揮之不去，無奈濃煙太大無法靠近，女子再出來已成屍。據悉，尤謝兩人是夫妻，膝下無子，平時在物流公司當理貨員，生活單純，起火點疑似就在房間，睡夢中驚醒來不及逃生，另一半先走一步。

鄰居說，有聽見20歲謝姓女子倉促敲門聲，無奈濃煙太大無法靠近，女子再出來已成屍。（圖／民眾巫建緯提供）

大社區民生路一處鐵皮住宅，2日清晨4時15分發生火警，消防出動15車40人前往救援，到場時鐵皮屋已全面燃燒。火災當下，有附近居民聽聞，很大的敲門、呼救聲充斥絕望，萬萬沒想到聲音來自20歲的謝姓妻子，拼命想活下來，命運卻不站在她那邊，火勢迅速從一樓燒到二樓，濃煙太大，大夥無能為力，等火滅後，消防在靠後方的房間尋獲謝女已命喪火窟。

火勢迅速從一樓燒到二樓，濃煙太大，大夥無能為力，火滅後，消防在靠後方的房間尋獲謝女已命喪火窟。（圖／翻攝畫面）

據悉，這對年輕夫妻與男方家人共7人同住屋簷下，才入住沒多久，平時在物流公司當理貨員，生活單純，膝下無子，鐵皮屋內有隔3間房，起火點疑似在靠後方那間，也就是夫妻倆的閨房；夜半火警，熟睡中被驚醒，妻子來不及逃先走一步，倖存的22歲丈夫手腳燒燙傷、意識不清，送醫插管搶救中。目前已初步排除人為縱火，詳細起火原因，仍待釐清。

目前已初步排除人為縱火，詳細起火原因，仍待釐清。（圖／翻攝畫面）

