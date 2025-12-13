高雄「寮寮小時光」結合在地文化 親子共度歡樂時光

記者李佩玲／綜合報導

由高雄市政府觀光局主辦的「寮寮小時光」，將於12月20、21日在大寮捷運站1號出口前草皮區登場，現場除推出親子同樂的趣味闖關、體適能、氣墊遊樂區、大寮小學堂、舞台表演，以及20攤美食與文創市集，活動當天也結合在地文化環境發展協會推出2條走讀小旅行，帶領民眾走訪大寮在地的磚窯場、寺廟、古厝，並體驗製作紅豆餅，度過悠閒的週末時光。

高雄市觀光局長高閔琳表示，大寮區從清代鳳山縣軍事汛塘與先民開墾搭建茅草寮而得名「大寮」。近年隨著捷運通車，早期以稻作、紅豆及菱角等農業發展為主的大寮，轉型為高雄大都會的工商區。今年觀光局首度於大寮舉辦寮寮小時光活動，並邀請文化環境發展協會導覽老師帶領遊客深度走讀，探訪瑞榮紅磚工廠、共益磚窯廠、五龍山南雄代天府、大發開封宮包公廟、潮寮吳家古厝等景點，同時還安排紅豆餅DIY，讓大家從文化、人文到味蕾完整感受大寮的活力與魅力。

觀光局說明，寮寮小時光趣味闖關共4道關卡，包括「大寮小常識挑戰帖」、「輕黏土製作DIY」、「紅豆畫」及「創意紅豆飯團製作」，適合親子合作挑戰，前250名完成闖關還可獲得紅豆造型牛奶糖及50元市集兌換券，歡迎民眾活動當天於服務台報名領取闖關卡；舞台活動則有MOMO家族和YOYO家族唱跳表演、樣爸森友會與爬蟲類動物互動、陸爸爸故事劇團，以及小朋友最愛的馬戲魔術師與小丑街頭藝人表演；相關活動資訊可至高雄旅遊網官網或臉書粉絲專頁查詢。

寮寮小時光將於12月20、21日在大寮捷運站1號出口前草皮區登場。（高雄市觀光局提供）

寮寮小時光推出一系列親子同樂的趣味闖關、體適能、氣墊遊樂區等活動。（高雄市觀光局提供）

現場還有小朋友最愛的馬戲魔術師與小丑街頭藝人表演。（高雄市觀光局提供）

走讀小旅行帶領民眾深入了解大寮在地歷史與人文。（高雄市觀光局提供）