高雄 封鎖網友隱藏留言 藍批一言堂

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近日高雄教育議題延燒至藍綠政治攻防，國民黨議員批評高市府衛生局於「林姓國小教師案」臉書貼文隱藏大量質疑留言，及民進黨市長參選人賴瑞隆封鎖網友推薦《鐵拳教育》的回應，根本是限縮言論的作法。對此衛生局表示，尊重民眾表達意見的權利，但官方社群平台需維護討論秩序；賴瑞隆則不予回應。

國民黨籍高市議員陳美雅指出，林姓國小教師疑遭強制送醫一案，其過去就醫資訊全被揭露，程序正當性引發社會關注。陸續有大批民眾湧入衛生局粉專盼有公開透明的說法，不過，衛生局非但未即時說明，反而在短時間內隱藏超過700則留言，簡直是輿論控制的經典案例。

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陳美雅進一步表示，近期韓國影集《鐵拳教育》在台灣熱播，因劇情涉及校園衝突案件以及國會議員介入的劇情，引發全台民眾廣泛共鳴。大量網友湧入賴瑞隆社群留言推薦該劇，藉此表達對現實議題的聯想與不滿，然而，賴瑞隆卻選擇直接封鎖帳號，封殺不喜歡的聲音。

陳美雅痛批，從地方機關隱藏留言，到中央民代封鎖網友，綠營當前的危機處理方式，就是直接讓公共事務的討論空間被壓縮。民進黨與賴瑞隆限縮言論的一言堂手法，簡直與他們討厭的共產黨無異，若行政機關與民意代表面對質疑只會選擇逃避，甚至把「不讀不回」當成應付民意的SOP，那根本不值得人民託付。

對此，衛生局表示，尊重並保障民眾表達意見的權利，但官方社群平台仍需維護正常討論秩序，對於涉及人身攻擊、謾罵、不實資訊、侵害隱私或違反平台管理規範的內容，會依規定實施管理，並非限制言論自由。至於賴瑞隆則不予回應。