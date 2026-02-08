高雄 尾牙變調 工程行老闆遭毆丟包

高雄市大寮區某工程行於7日晚間舉辦尾牙宴，邀請多名包商與會，席間37歲郭姓男包商在敬酒時，疑與其他人發生口角衝突，48歲林姓老闆出面調解，郭離去後又撂9人持棍棒到場，痛毆林男還將人押上車，隨後丟包堤防，公親變事主，林男頭部受傷，所幸送醫無生命危險。警方漏夜逮郭等10人到案，全案警詢後依殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害、毀損罪移送高雄地檢署偵辦。

林園警分局調查，位於大寮區光明路二段的某工程行，於7日晚間舉辦公司尾牙餐敘，想慰勞員工、聯繫情誼，會中也邀請多名中下游包商參加；席間，郭姓男包商逐桌敬酒，幾杯黃湯下肚後，疑和其他人起口角，雙方互槓了起來，場面一度緊張，身為東道主的工程行林姓老闆見狀，立刻出面居中調解，試圖平息紛爭，未料，此舉反而引發郭男不滿。

廣告 廣告

郭男隨後憤而離席，現場眾人原以為事件就此落幕，沒想到郭男氣憤難消，竟在同日晚間10時許，撂了9人持棍棒折返現場，在眾目睽睽之下，動手毆打林男，更將頭破血流的林男強押上車帶走，最後將人丟包在林園區堤防路。警方獲報後展開搜索，發現林男時，他頭部受傷，所幸並不嚴重，沒有生命危險。

另一方面，警方循線鎖定涉案車輛與人員，查出郭男等10人涉案，於案發後5小時內，陸續查緝涉案人員，郭男也自行到案，警方也已報請檢察官指揮偵辦，全案依刑法殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害、毀損罪移送偵辦。（禁止酒駕 喝酒不開車）