高雄 居服機構疑詐補助 衛生局要查

高雄前鎮區一間居家長照機構遭前員工指控詐領政府補助款、製作假班表、照顧不善卻私下與案家和解未通報等爭議；該機構負責人黃睬鈞15日受訪回應，目前全力配合衛生局調查，希望外界勿多做揣測。（紀爰攝）

高雄前鎮區一間居家長照機構遭前員工指控詐領政府補助款、製作假班表、照顧不善卻私下與案家和解未通報等爭議；15日機構出面駁斥指控，並強調全案正配合衛生局調查中；高市衛生局經查，該機構曾因違反勞基法遭罰，另也曾未依約定時間提供長照服務，遭停派案與記點處分，至於此次爭議內容，已啟動調查程序釐清事實。

從機構離職的陳姓女會計指出，該機構王姓女督導涉嫌製作不實班表，班表顯示由具備身障、失智專業訓練證明的林姓居服員去案家服務，但實際上是安排無合格訓練證明的蘇姓男居服員前往，班表與實際服務人員登載資料不符。

陳女還指控，王姓女督導與蘇姓男居服員過從甚密，因此王女會安排較輕鬆的項目給蘇男服務，甚至多次幫蘇男代為打卡，認為有偽造資料、詐領政府補助款的疑慮；另機構曾有居服員未妥善幫個案清理尿布，導致床單溼透，機構卻私下與案家和解，未通報給個管師，昨她已具名向衛生局陳述，盼能調查不法。

該機構負責人黃睬鈞受訪回應，目前全力配合衛生局調查，針對陳女指控內容並非真實，強調王姓女督導與蘇姓男居服員2人關係公私分明，且居服督導本來就會視情況安排適合的居服員前往案家服務，甚至居服員在外奔波諸多不便，督導本來就能協助打卡；至於是否有掛名服務、服務不善等狀況，機構正在內部調查中。

衛生局回應，針對該長照機構涉偽造資料、虛報及詐領補助款等違規爭議，衛生局已即刻啟動調查程序，以釐清事實，若經查證有上述違規，將依法追討相關費用，並視情節予以暫停派案、終止服務契約等處分，必要時移送司法機關偵辦，對於機構偽造資料、詐領補助款等行為零容忍。

衛生局經查，該機構今年曾遭勞工局查獲違反勞動法規並依法裁罰，且有未依約定時間提供長照服務情事，衛生局已依契約規定，分別予以停派新案一個月及記點1點處分。呼籲各長照服務機構務必遵守相關法規，共同維護服務品質與公共資源正當使用。