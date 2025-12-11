高雄 山澗八里結盟 西拉雅族拚振興

高雄內門溝坪與旗山大林舉行「結親家」儀式，兩地以「山澗八里」名共同推動西拉雅文化復振與跨區合作。（前排左三為大林社區理事長莊柏松、前排右二為溝坪社區理事長卓清日）。（林雅惠攝）

高雄內門溝坪與旗山大林近日正式締結「親家」，由兩區區長共同見證下，象徵同源的西拉雅族群跨區結盟，未來將以「山澗八里」之名共同推動文化復振及社區合作；兩地今年10月獲認可為原住民族身分，可望成為台灣第十七族。

大林社區發展協會總幹事、也是「西拉雅族五年尋根計畫」推動者宜錦茂表示，這幾年透過口述記錄、族譜比對與文化特徵調查，確認內門溝坪與旗山大林均屬平埔原住民西拉雅族，兩地文化脈絡高度一致，是促成結盟的重要基礎。

宜錦茂說，旗山大林因族名漢化，形成特殊姓氏脈絡，如姓來、買、月、宜等，均能追溯至族名；相對地，內門溝坪至今仍保留許多西拉雅族傳統生活痕跡，例如以敲竹子發聲作為集合、散會訊號，及以「幫工換得一碗飯」的「碗公文化」，都是族群流傳已久的生活智慧。

地方耆老表示，西拉雅族於17世紀自台南大草原遷往高雄淺山，翻越木柵山區抵達溝坪，再拓展至圓潭、尾隘等地，沿途建立聚落；先民「篳路藍縷，以啟山林」的遷徙拓墾史，是今日大林、溝坪文化的重要根源。

此次結親後，旗山的大林、中正、圓富與內門的金竹、溝坪、永興、永吉、永富等八里，正式合稱「山澗八里」；地方人士說，過去兩地分稱「圓潭地區」與「溝坪地區」，如今以共同名稱串聯，不僅象徵族群重新凝聚，也有助打造具辨識度的文化品牌。

「山澗八里，真的很不一樣。」地方長者表示，結親家不只是儀式，更是族群重新鞏固文化認同的起點，隨著正式取得原住民族身分後，族群得以完整保存文化、推動語言、重建傳統，也讓下一代明白自己的根源。