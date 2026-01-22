高雄「巧克力肉燥飯」分店歇業！ 業者：客源不如預期

高雄市 / 綜合報導

高雄人氣咖啡廳的一間分店，傳出歇業消息，不少饕客都覺得可惜，這家店的巧克力肉燥飯，曾獲米其林指南必比登推薦，之前韓國女子天團blackpink 來高雄時，還特地推出，草莓巧克力肉燥飯。業者說，因為客源和地點不如預期，才會選擇歇業，另外再找地點。

香噴噴油亮亮的肉燥飯上，撒點巧克力和草莓脆片，視覺衝擊吸睛，這是高雄咖啡廳業者，之前歡迎blackpink ，來高雄開唱，推出的限定款，草莓巧克力肉燥飯，吃起來帶有獨特香氣，不少粉絲都來朝聖，肥瘦相間的台灣肉燥，撒上巧克力，這就是店家的招牌，也曾獲米其林指南，必比登推薦，但如今卻傳出，其中一間分店停業，讓老饕們覺得好可惜。

民眾說：「經營大概也才1到2年吧，應該是房租的關係。」民眾說：「應該是價格，應該是一個原因吧，旁邊是學校啊，住宅。」業者方老闆說：「當時會有中華店，主要是商圈，主要看中美術館那個商圈，現在那邊主要還是學生居多，我們就是選擇止損，然後重新調整策略。」

2024年底，才開幕的中華店，經營短短一年就傳停業，業者說因為覺得地點，客源不如預期，所以才決定調整策略，會再另外尋找新地點。房仲涂豐勝說：「那邊的居民，他們消費能力是比較偏工薪階層或一般白領，那邊非常難停車，摩托車也不好停，附近也沒有汽車停車場配套，更難吸引一些其他行政區，或來高雄觀光旅遊的人，特地駕車來，至店消費。」

房仲分析，店家鎖定的目標消費客群，與在地有落差，加上周邊不好停車，業者才選擇先停損，另外找地點，歇業公告一出也掀起討論。

