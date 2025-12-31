高雄 幹道公車站設在分隔島 民代促設穿越警示設施

高雄市區包含民族路、中華路等主要幹道，將公車站設置於快慢車道分隔島上，雖設有行穿線，但缺乏警示措施。（任義宇攝）

高雄市多條主要幹道公車站，皆設置於快慢車道分隔島上，旅客須穿越車道前往搭車，其中部分站點並沒有交通號誌管制，民代指出，公車站不該只靠一條斑馬線，讓旅客憑「勇氣」穿越，應加強警示、照明措施。高雄市交通局承諾，會檢討公車站周邊相關警示設施。

高雄市區包括民族路、中華路在內，多條主要幹道因設置快慢車道分隔島，為方便公車停靠，遂將公車站設置於分隔島上，搭車旅客須從斑馬線穿越過慢車道搭車，但有民眾反映，部分公車站斑馬線不在路口，缺乏號誌管控，遇車流尖峰時段難以穿越。

記者實際前往民族路「民族大順路口」公車站，發現公車站旁除斑馬線外，沒有其他警示措施，搭車民眾表示，就曾遇過行動不便長者，在斑馬線前等候多時，卻因車流量大無法穿越，只能眼睜睜錯過要搭乘的公車班次，若能新增減速措施或按壓式號誌，就可大幅改善穿越安全性。

高雄市議員張博洋表示，市府不應讓民眾憑「勇氣」搭公車，應立即檢討並改善相關站點的安全設施，包括增設行人穿越警示燈、強化夜間照明、設置明顯的行人穿越標示等措施，唯有提供安全無虞的搭車環境，才能真正提升市民使用大眾運輸的意願，達到推廣綠色交通的政策目標。

高雄市交通局回應，為服務搭公車民眾，已在公車站旁設置行人穿越線，若有旅客行經時，車輛依交通法規應確實停讓，等候行人通過，交通局也將重新檢視各站點周邊行人警示措施，尋求改善，保障旅客搭車安全。