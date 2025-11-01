高雄 廟方道路燒金紙 最重罰10萬

高雄市前鎮區一間廟宇10月31日下午舉辦法會，儀式期間在道路上直接焚燒紙錢，被用路民眾拍照上傳網路、痛批「柏油路壞掉要算誰的？真的是無法無天」。轄區前鎮分局警方表示，有獲報並到場制止，依違反《道路交通管理處罰條例》製單舉發，另外，露天燃燒產生明顯粒狀物，環保局也依違反《空氣汙染防制法》，最高可裁處10萬元罰鍰。

前鎮區某廟宇前天下午在民權二路與嘉陵街口，擺棚架舉辦祭典活動，有民眾拍下廟方在道路上燒紙錢，痛批「柏油路壞掉要算誰的？真的是無法無天」，也有網友認為「申請是路權，不是毀壞道路」。

前鎮分局表示，廟方日前確實依程序申請使用道路空間，警方也核准在案，但活動當天約下午2時30分許接獲通報，有人直接在道路上焚燒紙錢，警員趕抵後立即制止要求立刻將火勢撲滅，並依《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第2款，民眾不得在道路兩側燃燒物品，若造成濃煙、危及行車安全，製單舉發。

另外，於公共場所、房屋近旁焚火而有危害安全之虞者，可能涉及《社會秩序維護法》第68條規定，警方也主動介入調查，通知當事人到案說明，釐清事發經過後，依法究辦；至於燃燒物品有無致道路損壞部分，也一併蒐證後將函請市府工務局依法裁罰。

環保局則表示，寺廟露天燃燒產生明顯粒狀物，已違反《空汙法》第32條規定，可裁處1200元至10萬元罰鍰，並要求限期改善；消防局雖說，該廟宇行為未違反消防法相關規定，但仍提醒市民務必將餘燼熄滅，避免紙錢飛揚引發火災。