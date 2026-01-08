高雄「從善如流」！陳其邁宣布「國中小營養午餐免費」...學校教師行政工作獎金「加碼1.5倍」！

繼台北市拍板國中小全面免費營養午餐，高雄市長陳其邁今（8日）也宣布，全市自115學年度起，公立國中小學營養午餐將全面免費，估計每學年增加18億元經費，全市約18萬名學生受惠。此外，導師費工作獎金同步加碼1.5倍，力拼有感。

高雄教育局長吳立森表示，為減輕家長負擔並確保學生營養均衡，陳其邁自113學年度起，每年編列1億4千萬元，補助每餐每生4元，減輕家長負擔，市府也補助國小學生每週飲用乳品，每年5800萬元。吳立森表示，巿政府推動學校午餐使用符合三章1Q標準的食材，115年自籌4.5億元經費，確保學校午餐使用國產可溯源食材。

廣告 廣告

吳立森說，因應教育部導師費增加，陳其邁也宣布加碼學校教師行政工作獎金，將配合導師費加發作業時程，同步加1.5倍，感謝校園行政人員的辛勞。

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

蔣萬安提營養午餐免費來勢洶洶...周玉蔻五大建議給執政黨：所有候選人應跟進、加碼「別再說財政紀律那套」！

黃國昌參戰2026新北市長、卻不敢選汐止立委！四叉貓批「住在台北蛋黃區」不知民生疾苦…諷：熱騰騰午餐政見「抹黑國民黨20年政績」