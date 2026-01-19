高雄一戰 賴清德不能輸的壓力

（圖／本報系資料照）

ETtoday公布最新高雄市長選舉民調，國民黨立委柯志恩獲44％的支持度，贏過民進黨立委賴瑞隆的37.7％。從數據來看，藍營看似暫時領先，但若從政治結構與選戰節奏來看，這場選舉本質上仍是五五波之局。甚者，也是南二都之中新潮流系統的主戰場，更是賴清德政治布局中不能失手的一役。

可以說，2026年底的高雄市長選舉，不僅是一場地方首長選舉，亦是一場牽動民進黨黨內權力結構、派系消長與「清德宗」威信的關鍵選戰。

表面上，柯志恩以6.3個百分點領先賴瑞隆，但這份數據產生的時間點，正好落在民進黨初選剛結束、派系尚未完成整隊之際。此時賴瑞隆的泛綠支持度尚未滿7成，顯示仍有相當比例的綠營選民處於觀望或冷處理狀態，這並非真正流失支持度，而是在等待黨內權力核心發出明確訊號。這樣的數據落後，更像是政治動員尚未啟動的空窗期，而非結構性弱勢。

一旦府院黨全面啟動整合作業，賴清德親自出手定調，搭配新潮流系統長期經營的行政資源、基層組織與輿論管道，賴瑞隆的泛綠支持度仍有顯著上升的空間。從過往經驗來看，只要整合完成，這6.3％的差距並非難以彌補。

相較之下，柯志恩的結構已接近飽和。藍營支持者高度集中，泛藍幾近歸隊完成，真正仍有開發空間的只剩民眾黨與部分游離選民。然而在地方選舉中，中間選民與白營支持者的投票率向來較低。這也意味著，柯志恩在投票日很可能被投票率結構所稀釋，所以選情絕不能掉以輕心。

反過來說，倘若綠營基本盤完成整隊並全數出籠，選情將迅速回到貼身肉搏、如履薄冰的狀態。這也是為何這場選戰的勝負，關鍵不在藍綠對決本身，而在綠營能否完成「內部統一」。

如果賴瑞隆無法有效整合湧言會、林岱樺系統與陳其邁市府團隊，只停留在同溫層動員，對他而言，想要擊敗已高度整合的柯志恩，幾乎是不可能的任務。尤其無論是ETtoday、TVBS等民調，雖然數據有所不同，但趨勢上都顯示賴瑞隆只有泛綠支持，毫無票源擴張性。因此，接下來新潮流的主戰場將不是對外，而是劍指黨內，軟硬兼施、利誘與施壓並行，逼迫站隊。

賴清德在高雄承受的是不能輸的壓力，一旦失守，不僅代表新潮流在南部的控制力動搖，也意味著賴競選2028的政治威信受挫。屆時，新系勢必將政治責任與高雄市長陳其邁綁在一起，共同承擔敗選後果，以防英系「大阿哥」在選後登高一呼，趁勢更上層樓。高雄這一戰，決定的從來不只是誰當市長，而是民進黨權力版圖的下一步重組。（作者為青年公共參與協會理事長）