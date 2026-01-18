高雄 拆船業無處去 廢船塞港待解

農業部漁業署推動「遠洋漁船減船計畫」，高雄登記汰除的漁船已超過百艘，部分停泊在前鎮漁港，等待報廢船隻排列在港內，曾經在颱風來襲時漂流進港口航道造成危險。（丁治綱攝）

高雄港曾有「拆船王國」稱號，但近年因政府推動遠洋漁船減船政策，大量報廢漁船面臨無地可拆困境，原有的旗津拆船工廠因噪音、油汙及損鄰問題，讓港務公司不再核准旗津執行任何拆船案件；中央核定移往茄萣興達港，也引發地方反彈，使拆船爭議從旗津延燒到北高雄，議員建議中央、地方共同協調，找出最佳解方。

農業部漁業署推動「遠洋漁船減船計畫」，高雄登記汰除的漁船已超過百艘，港務公司過去核准旗津3家修造船廠兼營拆船作業，多以「半水半陸」方式作業，導致疑有廢油汙水排入海中，空汙與噪音更是擾民；民眾抱怨，住在拆船廠旁感覺生活還停留在舊時代，房屋也疑似因施工震動造成受損。立委賴瑞隆與港務公司、地方里長曾開會協調，會後決議未來不再核准拆船案，正在拆解的漁船也將另尋方案。

但停工造成高雄多個漁港停泊大量待拆船隻，不僅影響航安，颱風期更威脅港口安全，民國113年山陀兒颱風期間，就曾出現廢船漂流進高雄港航道意外，高市府海洋局努力居中協調，也僅能盡量預防意外再次發生。

行政院也曾單方面核定興達海基7000多平方公尺土地，設為臨時拆船廠，預計於116年底完成47艘漁船拆除作業，然而，此規畫引發茄萣、永安區居民強烈反彈，認為這是以假專案之名規避環評，也引發藍綠市議員同聲撻伐，最後此計畫也被迫暫停。

自高雄縣市合併前就在茄萣選區服務至今的市議員陳明澤表示，興達港的腹地對於拆船工業而言，其實不夠大，加上地方民眾已經準備好要全力發展海洋觀光，突然聽聞中央要來拆船，認為「高汙染產業」將進入社區，心裡大多難以接受，已請市府與中央斡旋，嘗試協商出更佳的解決方案。

接下來選舉年，廢船拆解問題將更顯棘手，地方人士透露，目前廢船仍停放原處，但拆解船隻場地問題許久未有人提及，就看公部門未來如何彼此協調並與地方溝通。