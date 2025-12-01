高雄「排骨飯大樓」外型太豪華！外國人疑惑：是飯店是商場？ 台灣網友神回歪樓

高雄車站附近的「正忠排骨飯」外型豪華氣派。（翻攝Taiwan Travel Tips (TTT)臉書）

高雄火車站附近知名的「正忠排骨飯」因有著巨大霓虹招牌，近日引發話題。一名外國遊客在台灣旅遊社團貼出該建築照片，困惑那到底是飯店、商場還是餐廳？結果引來一票熱心台灣人回應，相當爆笑。

巨大霓虹招牌 讓外國人誤會成飯店？

一名來自菲律賓的網友在臉書社團「Taiwan Travel Tips（TTT）」貼出「正忠排骨飯」照片，可見該建築至少有6、7層樓高，超大紅色搭配黃字霓虹招牌，非常有氣勢。原PO困惑用英文寫下：「這到底是飯店、商場，還是餐廳？就在高雄車站附近、康橋飯店的對面。拜託不要用Google翻譯！」

該貼文吸引超過4千人按讚、300多則留言。有台灣人開玩笑留言：「相信我，這是飯店」。還有人回答：「是摩鐵」「是KTV」「中壢知名夜店」。有人歪樓說：「這是髮廊」「18禁的啦」「你問題的答案就是『以上皆是』」。

「正忠排骨飯」大樓最近在外國人台灣旅遊社團引發話題。（翻攝Taiwan Travel Tips (TTT)臉書）

台灣網友回覆越來越有趣 「Buy good ban dong」都來了

在一片搞笑回應中，仍有不少熱心網友出面解惑「就只是招牌很大的餐廳啦」「我們買排骨便當的地方」「便當店，好吃但有點油」「台灣平價又普及的便當連鎖店」「以前補習前常在那裡吃飯」。更有人用「Buy good ban dong（排骨便當）」諧音哏應戰。

有台灣人說：「沒錯，台灣人對排骨便當超認真！」讓許多外國遊客瞬間理解，原來光是便當，台灣也能做得像飯店等級那樣氣派。一名網友問原PO：「為什麼不用Google翻譯？」原PO回應：「就是想看誰真的知道這個地方，尤其是像我這種觀光客。當然，本地人一定都知道啦。」

