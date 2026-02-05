高雄「握睡衣女裸屍」解剖 父母10秒認完女兒、男友供詞可疑

高雄本月4日發生妙齡女子陳屍住處地下室機械車位，全身赤裸胸口有瘀青，警方調閱監視器發現她墜樓前是有穿衣的，但遺體卻裸身、手握著生前穿的睡衣，檢方今解剖釐清死因，曾家暴她的男友供詞相當可疑。

案發現場。 （圖／中天新聞）

30歲的死者張女遺體今在高雄殯儀館被解剖釐清死因，她的父母也到場協助認屍，但似乎太過悲傷，只看了女兒的遺體10秒就離開，面對媒體詢問是否認識女兒男友、對死因有何看法等問題，兩人均表示「不清楚」、「不知道」，

而在案發後一度失聯，曾家暴張女的呂姓男友也終於被警方通知到案，但說詞可疑，他表示女友當晚情緒不穩，「說要外出買飲料，我覺得不對勁才追出門，到頂樓時發現她已經墜下身亡，後來因為驚嚇過度我才躲到朋友家」，只是這套說詞跟張女墜樓1分半鐘後他才出現在監視器畫面裡，若是覺得女友不對勁應該來得及阻止，也會跟女友出現在鏡頭裡的時間段相當「緊湊」。

廣告 廣告

另一疑點則是張女生前有穿黃色睡衣，但死時全身赤裸，手裡竟然握著揉成一團的睡衣相當詭異，墜落身亡現場雖無外力介入，但張女胸口卻有瘀青，警方目前仍在釐清矛盾之處。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

延伸閱讀

影/又來！陳抗常客陳國榮又衝北車旁天橋要跳 累壞警消

影/澎湖資收場大火「紅煙火龍」噴毒氣 面積逾2千平方米

影/「全國最多分靈財神廟」北港武德宮火警 焦黑內部直擊