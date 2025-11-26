高雄 搶救生育率 邁：研擬增婚育宅

高雄少子化問題嚴重，高市議員劉德林26日於議會質詢時指出，截至10月，今年僅1萬465名新生兒誕生，市府應針對婚育宅、租金補貼等提出具體的長期策略，解決少子化危機，對此，市長陳其邁表示，將研擬提高婚育宅比例，並持續強化租金補貼政策，讓年輕夫妻敢生、敢養。

劉德林昨指出，高雄出生人數連年下降，民國111年新生兒數量有1萬6133人；112年1萬5805人；113年1萬5491人；今年1至10月僅剩1萬465人。雖今年高雄市在生育與托育方面共編列逾4.2億元預算，但截至10月卻僅執行3.8億元，陷入「市府有錢要送，卻沒有年輕人願意生、願意領」的窘況。

廣告 廣告

劉德林直指，市府相關局處沒因應人口危機提出前瞻政策，且先前推出的托育、生養支援與住宅政策並未觸及年輕人真正需求，所以自然就不敢結婚、生子。他要求針對三大方向立即補強，包括提高婚育宅保留比例、降低租金負擔、延長租期等。

其中婚育宅比例應提高，優先讓有0至6歲孩子的家庭入住，高雄雖有租金補貼，但補貼力道不足，年輕家庭面臨通膨、房租上漲、托育費用沉重等困難，若租金不降、負擔不減，會讓大家更不敢生小孩，此外，他認為婚育宅的租期也要延長。

對此，陳其邁答詢表示，要讓年輕人敢生、敢養，解決居住問題最為重要。他會責成副市長林欽榮與都發局研議，將婚育宅比例從中央規定的20％拉高至35％至40％，目前高雄市自建社宅共有3110戶，以亞灣一、二期、大寮社宅舉例，因鄰近工業區或新型產業聚落，將研擬調高婚育宅比例。另外，在租金補貼部分，已經有實施加碼措施，只要租屋族家中有小孩，租金補貼就會再提高，未來會持續加強相關政策。