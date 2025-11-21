高雄 旗鼓鹽議員選戰 估藍綠平手

2026九合一選舉日漸逼近，各方人馬開始針對選戰布局，而高市議員第六選區的選情則相對穩定，現任4席議員將爭取連任，而挑戰者僅有民進黨籍鹽埕區博愛里長林哲弘表態，藍綠經過初選、提名後預計各推2席參選，所以依目前態勢來看，幾乎可以確定4席議員中，由國民黨、民進黨各占2席，藍綠雙方以平手收場。

高雄第六選區包括旗津、鼓山、鹽埕等行政區，應選4席議員，當地長期呈現藍綠各2席的固定結構，現任議員分別為民進黨李喬如、簡煥宗，以及國民黨陳美雅、蔡金晏。從上次選舉結果就可看出第六選區「藍綠平衡」的樣貌，當時投票率57.17％，有效票8萬5838票，4位當選者得票數高度集中，合計占去近9成得票。

地方人士指出，上次選戰「落選頭」民眾黨候選人劉家榮僅獲5519票（6.43％），與前4名得票有段落差，所以推斷在兩大政黨維持各提名2席，加上選區持續呈現「藍綠定型」的狀況下，第三勢力要突破高市第六選區可以說是難上加難。

現任4名議員都具備穩固的在地組織與高知名度，李喬如長年深耕地方，且連任8屆議員，是當今高市議會最資深的議員之一；簡煥宗為民進黨新系代表，替在地爭取多項措施、福利，深具基層支持。國民黨方面，陳美雅問政犀利，且動員能力強，曾2度代表國民黨參選立委，在地曝光度高；蔡金晏則出身政治世家，其父為前副議長蔡松雄，在地方上長期累積穩固票源。

除了現任4位議員將持續爭取連任外，林哲弘也表態參加民進黨高市第六選區議員初選，年輕有親和力是他的最佳優勢，他期待此次參選能帶給選民新選擇，也加大旗鼓鹽地區的進步腳步。

民進黨日前已決議高市第六選區僅提名2席參選，綠營形成3搶2局面，而國民黨也規畫提名2席，若以目前的態勢來看，2026高市第六選區議員幾乎可以確定藍綠各拿2席收場。