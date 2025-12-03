高雄「一日農夫體驗趣」 展現農村小旅行的深度魅力

二○二五高雄旅行公會「冬季國際旅展」近日在高雄展覽館盛大登場，吸引全台旅遊業者、縣市觀光單位及特色品牌齊聚；高市府農業局、觀光局、原民會、高雄市觀光協會、高雄市輪船股份有限公司與東高雄觀光產業聯盟等單位共同參展，農業局這次以「農村慢旅體驗」為策展核心，透過展板、故事照片與地方物產展示，呈現高雄農村的自然風景與文化底蘊，帶領民眾一次看見六龜、杉林、美濃、旗山到永安等地的多樣旅遊面貌，成為高雄館中最有溫度、最具故事性的展區之一。(見圖)

農業局今(三)日說明，「高雄一日農夫體驗趣」自一○二年推動以來，已逐步發展成高雄農村觀光的重要品牌，透過結合食農教育、地方創生與永續理念，讓遊客不僅是走入農村，更能理解一棵果樹、一杯茶、一道風味料理背後的土地故事；這次在高雄自家主場登場，不僅讓更多民眾一次走進山城、海線、原鄉的旅遊魅力，也促成與旅遊業者的合作洽談與踩線規劃，擴大農村旅遊市場能量。

旅展首日，高雄館湧入大量人潮，農業局展區更是吸引許多親子家庭、青年旅客與學校團體主動上前參觀；民眾在工作人員的介紹下，了解六龜新發社區的原生山茶與製茶體驗、旗山糖廠社區結合百年糖業文化的低碳旅遊，以及永安新港社區以石斑魚產業與海線景觀打造的小旅行體驗；豐富的農村生活與產業故事，讓不少民眾第一次看見「高雄農村」的另一種深度風貌。該展區同步展示多項深具地方特色的農村選品，包括榮獲ITI三星肯定的高雄山茶、旗山香蕉花檸檬掛耳咖啡、日光小林大滿禮盒及多項富含地方故事的農村文創小物，淡淡茶韻與果香交織，全區彷彿化身南國農村市集，氣氛熱鬧非凡。

除了展示農村特色外，這次冬季旅展也特別推出多條秋冬限定的小旅行行程，包括旗山糖廠的椪糖DIY、杉林日光小林的原民工藝、美濃精功社區的滇緬文化遊程等，讓旅客能以更輕鬆的方式走入農村、感受土地故事。展覽期間還同步提供旅遊DM、地圖及互動活動，吸引不少民眾駐足，現場互動熱絡，笑聲與驚喜聲不斷。

許多民眾提到，此前旅遊多以市區景點為主，透過這次旅展才發現高雄各區農村具有深厚文化脈絡與多樣生態環境，從產業、飲食到人文，都值得規劃成一趟深度旅行；更有家長分享，孩子很少有採果、做椪糖或認識作物的機會，看到這些遊程後，希望帶孩子透過旅遊認識食物來源、了解土地價值，是寒假與冬季旅遊的最佳選擇，真的很想帶他們去體驗看看。

農業局姚志旺局長表示，高雄的美，不僅在於海港城市的風光，也深藏在每一個農村社區的人情與文化中；無論是六龜山城的自然景致、美濃平原的農事美學，或是永安社區的海味漁村風貌，都值得民眾親自走訪、用心感受。我們誠摯邀請全國旅人，趁著冬季走進高雄農村，享受陽光、茶香與滿滿人情味，一起發現屬於高雄在地的故事。

更多高雄農村旅遊資訊，請至【高雄市政府農業局官網】或追蹤【高雄一日農夫體驗趣】粉絲專頁。