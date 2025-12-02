「高雄一日農夫」旅展爆紅！帶你走進最暖的農村冬季旅行

▲由高雄市政府農業局、觀光局、原民會及各觀光協會共同進駐「高雄館」，以在地特色主題展現高雄山文化的多元魅力。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】冬季旅遊市場升溫，高雄農村觀光以「一日農夫體驗趣」成為本屆冬季國際旅展的人氣亮點。2025高雄旅行公會冬季國際旅展於11月28日至12月1日在高雄展覽館登場，市府農業局攜手觀光局、原民會、高雄市輪船公司及地方觀光組織共同設置展區，以「農村慢旅體驗」為主題，展現六龜、杉林、美濃、旗山與永安等地的農村風貌與文化脈絡，成功吸引大量參觀人潮。

▲舞台現場熱情與民眾互動，透過介紹農村社區特色與趣味活動，吸引許多民眾參與，現場氣氛熱鬧。

展覽首日，高雄館湧現洶湧人潮，其中農業局展區因強調「深度農村小旅行」概念，成為館內討論度最高的展區之一。六龜新發社區的山茶文化、旗山糖廠的百年糖業記憶、永安新港的石斑漁村魅力等，都在工作人員引導下以故事方式呈現，讓民眾直觀感受農村產業如何轉化為旅遊亮點。不少家庭與青年旅客表示，透過此次展覽才第一次看見高雄農村兼具自然、生態與文化的深度魅力。

▲工作人員向民眾細心介紹「高雄一日農夫體驗趣」的多元遊程內容，從椪糖、茶葉手作等農村 DIY 體驗，到在地產業故事，吸引旅客停下腳步深入了解，感受高雄農村的獨特魅力。

展區同時展示多項地方選品，包括榮獲國際評鑑肯定的高雄山茶、融合香蕉花與檸檬香氣的旗山掛耳咖啡、日光小林大滿禮盒及多款富含地方故事的文創小物，現場茶香與果香交織，營造出南國農村市集般的溫暖氛圍。

為推動秋冬旅遊，農業局也同步推出多條限定遊程，如旗山糖廠椪糖DIY、杉林日光小林原民工藝、美濃精功社區滇緬文化探索等，吸引家長將其視為寒假親子旅遊的首選。「孩子能從旅遊中認識作物與產地，比課堂更深刻。」有家長在現場分享體驗期待。

農業局指出，「一日農夫體驗趣」自102年推動以來，已成為高雄農村觀光的代表品牌，透過食農教育、地方創生與永續理念的導入，使遊客在旅途中理解產業背後的生活脈絡與土地價值。本次於旅展亮相，除讓更多民眾快速掌握高雄農村旅遊的全貌，也促成與業者的合作洽談，為後續旅遊產品深化鋪路。

農業局長姚志旺表示，高雄的魅力不僅在都會風光，更來自山城、平原到海線的多樣農村景觀，他誠摯邀請旅人趁冬季走訪高雄農村，「享受陽光、茶香與滿滿人情味，發現更多屬於土地的故事。」更多高雄農村旅遊資訊，請至【高雄市政府農業局官網】或追蹤【高雄一日農夫體驗趣】粉絲專頁。（圖╱高市府農業局提供）