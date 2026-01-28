高雄 暖心國三生護身障伯過街 網路暴紅百萬瀏覽 校方表揚
一段平凡的街頭畫面，卻溫暖人心。高雄市鳳山國中3年級學生江詠恩日前在中山東路牽單車，護送1名行動不便的身障者過馬路，行車記錄器畫面上傳網路後，短時間內累積數萬個讚與分享，校方28日公開表揚他，盼這份善意在校園與社會傳遞。
據了解，江詠恩護送的62歲李姓男子雙腿不便，外出不願坐輪椅，常以雙手撐地「臀行」過馬路，險象多次經路人向警方報案協助；市議員林智鴻也曾在同地背李男過馬路，詢問是否需社會救助但被婉拒，員警勸導使用輪椅或由家人陪同也同樣遭拒。
江詠恩日前放學返家時，遠遠看見李男在馬路中央緩慢移動，眼見號誌即將轉紅、車流密集，擔心發生危險，立即牽單車陪伴護送李男至分隔島，途中燈號雖已轉紅，往來車輛仍主動停讓，展現體諒暖心。
江詠恩回憶，當時李男不僅不慌張，還親切詢問「午餐吃了沒」並催促趕快回家，令他倍感溫暖；江詠恩謙虛表示，自己只是本能反應，希望對方能安全過馬路，沒想到影片上傳後竟暴紅累積超過2萬個讚、吸引上百萬人次瀏覽，令他既驚訝又開心。
鳳山國中表示，師長們看到影片時深受感動，孩子協助行動不便者過馬路，展現出純真與柔軟的心，更是將課堂上學到的同理心轉化為實際行動，令人窩心。
校長林季玲說，江詠恩平日品行優良，這份發自內心的體貼，是對學校最珍貴的回饋與禮物。校方昨日頒發獎狀及2000元獎金，將在下學期開學後利用全校集會時，請他分享心路歷程，期盼他的善行成為同學榜樣，也提醒社會關注身障者安全。
差10秒衝出車流！國三生「肉身擋」護送阿北過馬路
生活中心／李汶臻報導日前有網友開車行經高雄市區某路段，目擊一名身穿國中制服的男生，手推鐵馬、以肉身擋住車流，護送一位身障阿北過馬路。影片隨後在社群Threads上暴紅，短短一天就累積有122.5萬次瀏覽，並聚集8.7萬人按讚。據了解，這位超暖國中生就讀於鳳山國中三年級，他事後也還原當時的狀況，並曝光與阿北的真實互動以及暖心對話。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
善行傳愛 高雄鳳山國中學生單車護身障長輩過馬路
（中央社記者林巧璉高雄28日電）高雄市鳳山國中三年級學生江詠恩，昨天因以腳踏車護送身障者過馬路的義舉受到關注，他今天受到學校表揚，並說：「當時眼看就要紅燈了，很擔心他來不及過馬路被車撞到。」中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
暖片瘋傳！鳳山國中生牽車護身障阿伯過馬路獲表揚 他爆紅喊只是想幫忙
高雄鳳山街頭暖心一幕瘋傳網路！鳳山國中三年級學生江詠恩牽著腳踏車，耐心陪伴行動不便長者過馬路，影片短時間累積數萬按讚，逼哭網友喊「值得表揚」。江詠恩說：「看到需要，就想幫忙」，校方今（1/27）公開肯定他的純真同理心，江媽媽也表示以他為榮。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
