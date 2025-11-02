高雄「最強素人…陳財佑」現況曝光！正修校慶驚喜現身 粉絲搶合照

記者洪正達／高雄報導

立委柯志恩與同是校友的市議員李眉蓁、黃香菽等人出席正修校慶，驚喜遇到「陳財佑」本人。（圖／翻攝柯志恩臉書）

說起高雄知名度最高的素人「陳財佑」，應該不論年齡大小的人都認識他，日前更榮獲高雄十大傳說人物，在他的抓漏專車上總是以正修科大的黑白畢業照，甚至高雄以外的縣市都能看他的玉照，國民黨立委柯志恩1日出席正修科大校慶，剛好巧遇陳財佑本尊，2人當場合影，也讓許多人可以一窺本人的現況。

據了解，正修科大1日舉辦60週年校慶，也依往例邀請校友回娘家，國民黨市議員黃香菽、李眉蓁都是昔日校友，立委柯志恩也一同前往致意；柯志恩2日在臉書上分享與陳財佑的合照，表示「昨晚正修科大60週年慶校友回娘家，走完250桌、逐桌和大家打招呼，還遇到都市不老傳說、抓漏達人陳財佑，不愧是高雄傳說、自備年輕帥照是基本的，不管走到哪都能看得到」。

廣告 廣告

雖然目前陳財佑早已白髮蒼蒼，但昨天校慶還是穿著黃色polo衫現身，且手機的封面圖片也是那張大家熟悉的畢業照；其實陳財佑在高雄的名氣不太需要加以描述，在打拼半輩子的抓漏事業後，本人目前已60多歲，公司也交棒給二代經營中，只是他的形象在高雄相當鮮明，不太會有人「不認識」。

更多三立新聞網報導

撞擊瞬間曝光！嘉義自小客「左偏失控撞電桿」2歲女童頸椎挫傷送醫不治

台南醫科女「縱火燒死父」判刑10年！三度提再審：我爸還在、我沒有瘋

《熔爐》演的都是真的！台灣翻版「9年侵害多名少年」還拍不雅照私藏

90歲色翁伸鹹豬手遭求職女「夾腿抵抗」仍得逞！法院輕判理由曝

