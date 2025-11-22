高雄「月世界」淪垃圾山 主嫌李有財遭民進黨開除黨籍
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
高雄市知名景點「月世界」近期遭非法傾倒數百噸垃圾，淪為垃圾山，警檢查出幕後主嫌就是岡山區碧紅里里長李有財父子。對此，民進黨今（22）日表示，李有財被國民黨開除黨籍後，曾加入民進黨，現在因嚴重違反黨的紀律與價值，民進黨高雄市黨部將依規開除其黨籍。
民進黨透過臉書表示，民進黨始終堅持「違法必究、黨紀不赦」原則，對於任何涉及不法的黨員都會依黨紀查處、絕不護短，請國民黨勿見獵心喜、刻意帶風向。
民進黨指出，李有財過去為中國國民黨籍，遭其開除後加入本黨。李有財於2022年參與本黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉亦以無黨籍身分參選里長。
民進黨說，李有財疑涉入高雄市多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，民進黨高雄市黨部已完成初步查證。基於現已掌握之情事，李有財涉案內容已嚴重違反本黨紀律與價值。市黨部將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任。
