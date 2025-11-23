高雄「月世界」遭4連霸里長父子倒百噸垃圾！背後動機全揭露

高雄「月世界」景區驚現數層樓高垃圾山，檢警追查發現岡山區碧紅里4連霸里長李有財與兒子李子森等9人涉案。這對父子選擇此處犯案的主因，是看中地點偏僻，夜間人煙稀少。

調查顯示，李有財身兼侑鴻環保公司實際負責人，同時經營承租廠房用於堆置台南環保業者運來的家戶垃圾。其子李子森則在自營茶行與鄭姓、黃姓業者密謀此事。

據《聯合新聞網》的報導，檢警發現，李氏父子精心挑選月世界作為傾倒地點有其策略：雖為知名景點，遊客往來頻繁，官方活動不斷，但周圍山谷地形偏僻，夜晚幾乎無人，山坡地成為理想的廢棄物「藏身處」。

父子倆的作案手法相當縝密，李子森安排親信施山正擔任貨車司機，並找來蘇邦誠開賓士車押車。這兩人曾多次事前勘察地形，確認只有單一進出路線便於監控。每次行動時，蘇在山下把風，施則開車上山傾倒垃圾。

被查扣的貨車載重約13噸，犯嫌往返月世界山谷超過10趟，最終堆積成百噸垃圾山。當事件被媒體曝光後，李姓父子企圖毀滅證據，甚至將關鍵貨車藏匿於內門山區，但仍被警方循線查獲。

